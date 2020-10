Ford dévoile une édition limitée de la Fiesta ST, dénommé tout simplement Fiesta ST Edition, et réservée à 500 clients uniquement, en Europe, dont 300 rien que pour le marché britannique.

a Ford Fiesta ST Edition se présente dans une robe “Azura Blue” qui contraste avec la touche noir brillant des coques des rétroviseurs, toit et aileron arrière et de la grille inférieure noire mat. Autre détails, les jantes 19″ plus légères signée Ford Performance peintes également en noir brillant. Cette édition affiche également, et fièrement, les badges ST.

L’habitacle se pare de finition en fibre de carbone sur le cadre de l’instrumentation tandis que le volant méplat, le levier de vitesse et le frein à main se parent de cuir au surpiqûres bleue pour marquer le contraste et qu’on retrouve sur les sièges avant chauffant Recaro, tapis de sol spécifiques et ceintures de sécurité.

La mise au point de la Fiesta ST Edition a eu lieu au Nürburgring pendant de longues heures par les ingénieurs de la marque pour offrir à cette version une optimisation de l’équilibre et de la tenue de route dans les virages. Elle se pare ainsi de suspension à ressorts hélicoïdaux réglables à deux voies qui comprend des boîtiers d’amortisseur en acier inoxydable à deux tubes et des ressorts revêtus de poudre à la finition bleue de Ford Performance. La hauteur de caisse est réduite de 15 mm à l’avant, 10 mm à l’arrière et est réglable. Par ailleurs, le différentiel à glissement limité (LSD) de Quai optimise davantage la traction à l’avant et améliore la prise de virage, offrant une adhérence maximale à la sortie de virage et travaillant parallèlement à la technologie de contrôle vectoriel amélioré de Ford.

Sous le capot, la Fiesta ST Edition garde le même moteur 3-cylindres 1.5 litres EcoBoost de 200ch et 290Nm de couple associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, lui permettant d’afficher un 0 a 100 km/h en 6,5 secondes et une vitesse maximale de 230 km/h.

