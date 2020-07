Le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad a présidé, ce mercredi 15 juillet 2020, une réunion du gouvernement, par visioconférence, consacrée à l’examen des projets de décrets exécutifs dont ceux concernant le secteur automobile.

Durant cette réunion, le gouvernement a entendu une communication du ministre de l’Industrie relative à deux projets de décrets exécutifs, endossés par le gouvernement, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules et concessionnaires de véhicules neufs ainsi que les cahiers des charges y afférents.

Concernant le projet de décret fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules et le cahier des charges y afférent, celui-ci vise à définir une nouvelle stratégie pour l’industrie de montage de véhicules en rupture avec l’approche rentière adoptée jusque-là, et qui a été préjudiciable aux ressources de l’Etat et aux intérêts des consommateurs.

Concernant le projet de décret fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs et les cahiers des charges y afférents, celui-ci introduit de nouvelles mesures visant à instaurer plus de rigueur dans l’opération d’octroi de l’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaire notamment, celles visant à protéger plus efficacement le consommateur par la mise à sa disposition d’un produit fiable sur le plan technique et de sécurité tout en limitant l’incidence de ces importations sur les ressources en devise du pays.

