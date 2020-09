Le Salon de Genève 2021 pourrait bien se tenir mais avec une nouvelle configuration en étant uniquement consacré aux medias, rapportes Automotive News.

Bien qu’officiellement annulée, l’édition 2021 du Salon International de l’Automobile (GIMS) pourrait finalement se tenir mais dans un format court de 3 jours et uniquement accessible aux médias et aux invités, le public étant évidemment exclu pour les raisons sanitaires liées à la Covid-19, rapporte la source en question, le Comité et le Conseil de Fondation du GIMS délèguant l’organisation à Palexpo, le centre d’exposition abritant chaque année le salon de Genève.

Reste à connaître la position des constructeur en cette période de crise et qui, face à l’annulation des différents salons en 2020, avaient eu recours à une présentation en ligne beaucoup plus économique et touchant plus de monde qu’une présence à un salon automobile.

