Le salon de l’automobile de Pékin qui devait se tenir de 21 au 30 avril a été reprogrammé pour le mois de septembre prochain, annonce les organisateurs.

Le salon de Pékin 2020 se tiendra finalement du 26 septembre au 5 octobre pour cause de la pandémie du Coronavirus et ne sera pas totalement annulée comme c’est le cas pour les autres réunions importantes comme celles de Genève, Detroit et Paris. C’est d’ailleurs sur des dates calquées du Mondial de Paris que le Salon de Pékin se déroulera, profitant ainsi de l’annulation pure et simple de l’évènement parisien.

Pour rappel, les organisateurs du Salon de New-York ont également adoptés la même approche, à savoir celle d’un report au lieu et place d’une annulation, en reprogrammant le NYIAS 2020 à la période allant du du 28 août au 6 septembre.

