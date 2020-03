Les contre-coups du coronavirus se suivent pour les rendez-vous accueillant du public et ce au tour du Salon de l’automobile de New-York de voir son déroulement décalé au mois d’août.

Après l’annulation pure et simple du Salon de Genève au début de ce mois de mars, c’est au tour de celui de New-York de se voir confronter aux conséquences du coronavirus avec la décision de reporter son déroulement, prévu entre les 10 au 19 avril prochains, pour la fin du mois d’août ( du 28 août au 6 septembre) . “Nous faisons preuve de la plus grande prudence pour limiter la propagation du Coronavirus et le report du NYIAS 2020 vise avant tout à protéger le personnel, les visiteurs et tous les participants” déclare Mark Schienberg, président du salon new yorkais organisé par la GNYADA (Greater New York Automobile Dealers Association).

Reste que la date choisie va créer un “encombrement” avec un Salon de Paris qui se déroulera également à la rentrée sociale 2020.