Les adeptes des sports automobiles en général et du kart en particulier disposent d’une nouvelle adresse avec l’ouverture de “Star Race Karting”, un nouveau circuit situé à Bordj El-Kiffan.

Situé à quelques sur la route menant au Kiffan Club et Aquafortland et à quelques encablures de “Karting Evasion”, STAR RACE KARTING (SRK) est un nouveau circuit de kart qui a ouvert ses portes depuis quelques jours, apportant un choix plus large pour les amateurs de courses et de challenge .

Le cœur de ce complexe de loisirs est un circuit d’une longueur de 550 mètres et large de 6 mètres, disposant de 64 karts dotés d’une motorisation d’origine Honda de 200cc, 270cc et 390cc, nous précisent les responsables de SRK.

D’autres activités sont également proposées sur place pour attendre son (ses) tour(s) de piste, en plus de l’indéboulonnable cafétéria, avec de la simulation automobile (en installation), jeux en réalité virtuelle pendant que les chérubins peuvent profiter d’un circuit enfant ( mini kart & quad ).

Pour les tarifs, il n’y pas mieux que d’un tableau pour se faire une idée :

