Romain Dumas est un pilote automobile polyvalent. Endurance, rallye, tout-terrain et, enfin, participation au projet Volkswagen ID.R et aux records obtenus par la voiture de course 100% électrique.

Pour le moment, il est en pleins préparatifs de la Goodwood SpeedWeek (du 16 au 18 octobre 2020). Avant son prochain défi avec Volkswagen Motorsport, le pilote de 42 ans nous a fait part de ses réflexions sur l’ID.R et la famille ID., l’électro-mobilité et ses attentes pour la SpeedWeek. Romain Dumas sur…



… le lien entre l’ID.R et la famille ID.



Pour commencer, je pense qu’il est très important de relier le sport automobile et la production. Il y a toujours eu une coopération étroite chez Volkswagen et les deux parties peuvent bénéficier du transfert de connaissances. Volkswagen l’a prouvé avec l’ID.31 et l’ID.42, deux véhicules qui ont beaucoup en commun avec l’ID.R, notamment au niveau du design. Les voitures de série ont bénéficié des découvertes faites dans le sport automobile, notamment en termes d’aérodynamique et de gestion de la batterie, et vice versa. Pour Volkswagen Motorsport, il était important de montrer qu’une voiture électrique peut être à la fois séduisante et rapide. C’est chose faite avec l’ID.R. Des améliorations sont encore possibles au niveau de la charge et surtout de l’autonomie, mais le processus est enclenché. Pour préparer l’avenir, il est important de continuer à intégrer des voitures électriques dans le sport automobile de haut niveau.



… l’électro-mobilité



Je pense que notre victoire à la course de côte Pikes Peak International Hill Climb 2018 avec ce fantastique record historique a été une grande réussite pour les voitures électriques et l’électro-mobilité. Grâce au système de batterie de l’ID.R, au concept à deux moteurs et à la transmission intégrale, nous égalons au moins ou sommes même plus rapides que beaucoup de voitures à moteur à combustion. Je suis sûr que tout le monde sera d’accord pour dire que nous avons progressé à pas de géant ces dernières années. Mais l’électro-mobilité a encore beaucoup d’avenir devant elle. Nous n’en sommes qu’aux premiers stades de cette nouvelle technologie, même si nous sommes déjà beaucoup plus avancés que de nombreuses voitures à moteur à combustion.



… son expérience de l’ID.3



Je me suis assis au volant de l’ID.3 pour la première fois à l’IAA 2019. Quelques mois plus tard, j’ai pu la conduire. Pour être honnête, j’ai eu un peu les mêmes impressions que dans l’ID.R. L’accélération d’une voiture électrique comme l’ID.3 est impressionnante. Les gens commencent à réaliser qu’en l’absence de bruit et de vitesses, il est difficile de se rendre compte de ses performances. C’est la même chose dans l’ID.R. Les performances de l’ID.3 sont vraiment incroyables, mais j’ai aussi été impressionné par le côté spacieux de l’habitacle de cette voiture relativement petite. Je n’ose imaginer la taille que doit faire l’ID.4 ! Je suis impatient de pouvoir le découvrir en vrai.



… son retour dans l’ID.R



Après le record sur le Mont Tianmen en Chine en septembre 2019, il m’a fallu attendre près d’un an pour prendre le volant de l’ID.R à cause du COVID-19. Je suis impatient de retrouver cette voiture absolument étonnante. J’ai réalisé beaucoup d’essais et de records depuis le début du projet avec l’ID.R, mais, à chaque fois que je me retrouve au volant, je suis toujours impressionné par la rapidité de cette voiture. L’accélération est très impressionnante et il y a beaucoup d’appui dans les virages rapides. C’est une des meilleures voitures de sport que j’ai jamais conduite, en termes de performances, mais aussi de look. L’avant est absolument magnifique.



… le Goodwood emblématique



Ce circuit automobile fait partie des plus célèbres au monde. Il y a absolument tout ici. Le Goodwood Festival of Speed et le Goodwood Revival sont particulièrement intéressants. Ma première participation au Revival date de 2013 et j’ai toujours eu la chance de conduire de très belles voitures de collection. Je me souviens de mes débuts comme d’une expérience incroyable. Il pleuvait beaucoup et j’ai été surpris et un peu choqué de voir combien les pilotes anglais poussaient ces voitures de collection qui valent des millions d’euros. Ils pilotaient comme s’il s’agissait d’une course de Formule 1, ce qui m’a permis de réaliser combien Goodwood est important, particulièrement pour les pilotes anglais.



… la Goodwood SpeedWeek

Les organisateurs ont eu une merveilleuse idée en créant cet événement. Il sera certainement très bien organisé. Le Duc de Richmond a à cœur d’accueillir des événements particulièrement agréables. Le Goodwood Motor Circuit est un circuit à l’ancienne, ce qui ne l’empêche pas d’être rapide. Son aménagement témoigne de sa valeur historique. Je prendrai beaucoup de plaisir à piloter l’ID.R sur ce circuit rapide et fluide et, avec l’aileron arrière qui est très grand, nous aurons donc beaucoup d’appui. Il existe de nombreux virages qui peuvent être pris à pleine vitesse… ou presque à pleine vitesse.



… les défis du Goodwood Motor Circuit



Le virage le plus difficile pour l’ID.R sera la fameuse chicane, qui est particulièrement étroite. Mais la puissance à la sortie sera impressionnante, donc je suis sûr que tout ira bien. Le reste du circuit devrait être idéal pour la voiture avec tous ces virages rapides. Sans compter qu’il sera particulièrement intéressant de présenter à nouveau l’ID.R en Angleterre, même si la foule ne pourra pas être au rendez-vous. La communauté britannique était plutôt sceptique sur les voitures électriques. Ils ont été impressionnés de voir les temps réalisés par l’ID.R dans la course de côte l’année dernière. Je suis curieux de voir leurs réactions lors des sorties sur le Goodwood Motor Circuit.



… l’année 2020 à ce jour



L’année a été très compliquée. Beaucoup de courses et d’événements ont été annulés ou reportés à cause du COVID-19, qui nous a aussi empêché de progresser avec l’ID.R. C’est dommage et un peu frustrant, non seulement pour moi en tant que pilote de course, mais aussi pour l’ensemble de l’équipe de Volkswagen Motorsport qui travaille si dur et avec tant de passion. Mais nous allons enfin pouvoir nous retrouver à Goodwood pour prendre l’air et, je l’espère, offrir un beau spectacle à tous ceux qui nous regarderont en direct de chez eux.

