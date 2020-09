La Volkswagen ID.R est de retour ! 411 jours après son record sur le Mont Tianmen en Chine, la voiture de course 100% électrique fait son retour à l’occasion de la Goodwood SpeedWeek (16 au 18 octobre 2020).

Après l’annulation du Goodwood Festival of Speed (FoS) et du Goodwood Revival en raison de la pandémie de coronavirus, les organisateurs ont décidé de programmer un nouvel événement : la Goodwood SpeedWeek, qui réunira des voitures de course légendaires et des modèles actuels et futuristes. Organisé sur trois jours, ce festival automobile se déroulera à huis clos et fera l’objet de nombreux reportages numériques avec notamment des streamings live. Après avoir remporté les deux dernières éditions du Festival of Speed avec l’ID.R de 500 kW (680 ch), Volkswagen Motorsport sera confronté à un nouveau défi dans le sud de l’Angleterre : la SpeedWeek ne se déroule pas à Goodwood Hill, mais sur les 3,809 km du Goodwood Motor Circuit.



« Depuis des dizaines d’années, Goodwood attire les passionnés de sport automobile du monde entier et nous sommes ravis que les organisateurs aient organisé la SpeedWeek en cette période particulièrement compliquée, explique Sven Smeets, Directeur de Volkswagen Motorsport. Les événements automobiles se faisant rare cette année, la SpeedWeek fera l’objet d’une couverture médiatique importante. Nous pourrons ainsi montrer à des millions de personnes la fantastique évolution de l’électro-mobilité chez Volkswagen, même si cela ne peut se faire, exceptionnellement, que par l’intermédiaire de la télévision ou du streaming live. »



L’ID.R, sportive emblématique de la famille ID.



En tant qu’emblème sportive de la famille ID., l’ID.R accompagnera le lancement de l’ID.31 et la sortie mondiale de l’ID.42, les deux premiers modèles 100% électriques basés sur la plateforme MEB de Volkswagen. La livraison de l’ID.3 1st Edition, qui est limitée à 30 000 unités, débutera au mois de septembre. L’ID.3 est disponible à la commande depuis le 20 juillet dans de nombreux pays européens. La première mondiale de l’ID.4 suivra peu après. Volkswagen marque ainsi son ambition de devenir le leader mondial de l’électro-mobilité. La marque prévoit de produire 1,5 million de véhicules électriques d’ici à 2025.



Pour l’ID.R, la SpeedWeek est une passerelle entre le passé et le présent. Établi par les pilotes de Formule 1 Jim Clark et Jackie Stewart, qui ont tous deux réalisés un temps de 1’20”4 lors d’une course de Formule 1 non officielle, le record du tour sur le circuit de Goodwood date de 1965. Si l’ID.R, déjà détentrice du record à Goodwood Hill, établissait un nouveau record lors de la SpeedWeek, elle deviendrait la voiture la plus rapide sur les deux circuits de Goodwood (Hill et Motor Circuit). L’ID.R détient actuellement quatre records sur trois continents : outre les records établis à Goodwood Hill, à Pikes Peak dans le Colorado (USA) et au Mont Tianmen à Zhangjiajie (Chine), elle a aussi réalisé le record du tour des véhicules électriques sur le Nürburgring -Nordschleife (Allemagne).

