La Lamborghini SCV12, hypercar dédiée au circuit conçue par Squadra Corse et réalisée par le Lamborghini Centro Stile et désormais prête pour affronter le départ de la saison sportive prévu cette été.

Annoncée la fin de l’année dernière via un premier teaser, la Lamborghini SCV12 débarque officiellement et hérite pour cela du V12 le plus puissant jamais crées par Lamborghini délivrant une puissance de 830 chevaux, grâce notamment à la suralimentation dynamique à grande vitesse, associé à une transmission séquentielle Xtrac à six rapports, dérivée de celle de l’Huracán Super Trofeo Evo, située sur le train arrière et associée à la propulsion.

Lamborghini annonce que l’aérodynamique de la SCV12 offre un niveau d’efficacité et une déportance supérieur à ceux d’une GT3. Le capot avant présente une double prise d’air avec une grande arête centrale, comme sur les Huracán de compétition. Toujours à l’avant, un splitter et deux appendices latéraux se démarquent tandis que sur les flanc, les flux d’air latéraux destinés au refroidissement du moteur et de la boîte ont été optimisés grâce aux ailettes verticales présents sur les longerons. Enfin, le grand aileron à l’arrière, à double profil, vient compléter le kit aérodynamique.

La marque annonce également que des solutions inspirées des prototypes de compétitions on tété adoptées comme sur les suspension push-roads directement installées sur la boîte de vitesse tandis que la puissance est transmise au sol via des pneus slicks Pirelli spécifiques montés sur des jantes en magnésium de 19″ à l’avant et de 20″ à l’arrière.

