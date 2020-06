La semaine de course de la « Pikes Peak International Hill Climb » se déroulera cette année sans la présence du public, annoncent les organisateurs.

Troisième plus ancienne course automobile officielle encore active aux États-Unis (1916), après la Course de côte du Mont Washington (1904), et les 500 miles d’Indianapolis (dont la première épreuve a eu lieu en 1911), le Pikes Peak International Hill Climb (Course de côte du Pic Pikes) a été décalé au 30 août au lieu de l’habituel mois de juin, et aura lieu finalement sans la présence du public, confirment les organisateurs.

Une décision qui se répercute sur la parade “Fan Fest” qui attire chaque année plus de 30.000 fans de course au centre-ville de Colorado Springs et que les organisateurs se voient dans l’obligation de l’annuler “car la priorité est de mette en sécurité aussi bien les spectateurs que les pilotes, les sponsors et les volontaires”.

Le tracéde Pikes Peak est long de 19,93 km et présente 156 virages. Le départ a lieu à 2 865 mètres d’altitude et se termine environ 1 440 mètres plus haut, d’où son surnom : « La course vers les nuages ». À partir de 2012, le tracé est désormais entièrement goudronné, ce qui modifie le profil de l’épreuve, et ne rend plus les temps comparables avec les années précédentes où la course n’était pas entièrement sur bitume.

