Elfyn Evans, actuellement en tête du Championnat du Monde des Rallyes, rangera temporairement les clés de sa Yaris WRC pour offrir à la GR Yaris de série sa première course au Royaume-Uni à l’occasion de la “Goodwood Speedweek”.

Evans participera aux épreuves Speedweek Super Special au volant de la GR Yaris, modèle hautes performances développé grâce à la participation de TOYOTA GAZOO Racingà travers sept courses réparties sur deux jours : les épreuves spéciales 1 à 4 à partir de 18 heures le jeudi 15 octobre, et les épreuves spéciales 5 à 7 à partir de 13h10 le vendredi 16 octobre.

Les épreuves spéciales de la Goodwood Speedweek rassembleront près d’un demi-siècle de voitures de rallyes WRC. Deux épreuves spéciales de rallye, les boucles nord et sud, ont été créées dans les limites du circuit, empruntant la piste, la zone intérieure, la route périphérique et le tunnel principal. La combinaison de virages à grande vitesse, d’épingles à cheveux serrées et de changements de surfaces entre goudron et graviers, représentera un défi formidable pour les pilotes.

Pour rappel et suite au report du Goodwood Festival of Speed and Revival en raison de la pandémie de Covid-19, la Goodwood Speedweek a été organisée, combinant des éléments des deux événements dans un seul week-end de sport automobile. Les fans pourront visionner gratuitement les trois jours d’action en direct du circuit sur un site de streaming dédié, ainsi que sur les réseaux sociaux de Goodwood sur Twitter, Facebook et YouTube.

La GR Yaris est une voiture de sport unique, construite sur une nouvelle plateforme, propulsée par un tout nouveau moteur turbo à trois cylindres de 1,6 litre développant 261 ch et 360 Nm de couple. Elle est équipée d’une transmission intégrale GR-FOUR développée spécifiquement à partir de l’expérience en compétition de TOYOTA GAZOO Racing. En plus d’être puissante, la GR Yaris est légère, avec seulement 1280 kg sur la balance. Elle offre ainsi des performances exceptionnelles comme un 0 à 100 km/h en seulement 5,5 secondes.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.