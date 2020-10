Il reste moins de vingt-quatre heures avant que Bugatti ne dévoile sa mystérieuse nouvelle hypercar mais le constructeur français ne se prive pas de dévoiler un nouveau teaser.

Nouvel opus dans la campagne de teasing de Bugatti autour de sa nouvelle hypercar avec une nouvelle image qui confirme qu’elle sera dédiée au circuit puisqu’on retrouve des pneus lisses et des sièges baquets comme dans les voitures de course.

Une hypercar de circuit s’affranchissant de toutes les contraintes de l’homologation routière semble la voie la plus plausible, avec une puissance encore supérieure aux 1.600ch du moteur emblématique W16 de 8,0 litres déjà proposés par la Chiron Super Sport 300+ et la Centodieci tout en étant plus légère en se débarrassant des équipements d’une voiture du quotidien.

