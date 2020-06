Honda sera doublement en piste quand débutera le championnat WTCR, Coupe du monde FIA des voitures de tourisme (FIA World Touring Car Cup), à la fois en course et au titre de la sécurité avec le choix de la nouvelle Civic Type R Limited Edition comme voiture de sécurité officielle pour la saison 2020.

Dévoilée en février au siège milanais de JAS Motorsport,le préparateur et partenaire officiel de longue date de Honda en compétition, la Civic Type R Limited Edition est l’une des deux nouvelles versions qui viennent renforcer la gamme Type R en 2020, et la plus extrême de cette compacte emblématique fabriquée à ce jour.

Développée en conservant l’esprit Type R, et avec pour objectif numéro un les performances sur piste, elle bénéficie également des technologies de pointe en matière de sécurité active et d’assistance au conducteur qui ont permis à la gamme Civic – laquelle comprend la Type R standard qui sert de base à la Honda Civic Type R TCR de compétition – d’obtenir des notes supérieures aux tests Euro NCAP.

La Type R Limited Edition version voiture de sécurité arborera une resplendissante couleur « Sunlight Yellow » – le même coloris que celui que les acquéreurs de la dynamique compacte à traction avant pourront choisir.

Outre des équipements qui optimisent les performances sur la piste, tels que des jantes légères forgées de 20 pouces BBS, des pneus Michelin Pilot Sport Cup-2, des disques de frein flottants en deux pièces ou des amortisseurs modifiés, l’intérieur dépouillé de la Limited Edition offre une réduction du poids de 47 kg par rapport à la Type R GT.

La Limited Edition conserve le puissant moteur 2,0 litres VTEC Turbo de la Type R, avec une puissance maximale de 320 PS (315 ch) à 6500 tr/min et un couple maximum de 400 Nm, pour un passage de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes.

La couleur de la Civic Type R version voiture de sécurité est inspirée de la philosophie dynamique qui anime la voiture de série, et est l’œuvre de l’artiste belge Vanuf, concepteur de nombreuses couleurs officielles de Honda pour ses programmes de voitures de tourisme.

La saison WTCR 2020 comptera six épreuves sur des circuits européens, la première en Autriche au Salzburgring le weekend des 12-13 septembre. Quatre Honda Civic Type R TCR seront engagées – deux par ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, et deux autres par ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.

Pour François Ribeiro, Directeur de Eurosport Events, l’organisateur du WTCR, « L’histoire de Honda dans le championnat du monde FIA des voitures de tourisme est riche, et son engagement de longue date envers cette catégorie est sans égal, et c’est pourquoi nous sommes enchantés d’accueillir Honda comme nouveau Partenaire officiel de la voiture de sécurité du WTCR – Coupe du monde FIA des voitures de tourisme avec sa Civic Type R Limited Edition. Avoir une voiture aussi iconique que la Civic Type R comme voiture de sécurité officielle – avec son excellente notation en matière de sécurité, son caractère sportif et ses qualités dynamiques, et aussi son prix abordable – correspond parfaitement à la philosophie du WTCR ».

















