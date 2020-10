Karting Évasion organise la “Course du 1er Novembre” en 390cc avec à la clé plusieurs récompenses dont une carte d’abonnement de 25 départs d’une valeur de 35.000 DA.

Se déroulant sur deux jours, cette compétition verra les 20 meilleurs temps, d’ici le 30 octobre, prendre part aux deux demi-finales pour accéder à la grande finale prévue le 1 novembre à 20 heures et qui opposera dix finalistes avec à la clé pour les trois premiers, en plus des trophées, une cartes d’abonnement de 25 départs d’une valeur de 35.000 DA, une carte de 15 départs d’une valeur de 21.000 DA et une carte de 10 départs d’une valeur de 14.000 DA, respectivement, les sept autres finalistes recevront des médailles.

Karting Évasion précise que les inscriptions sont ouvertes pour les amateurs âgés entre 16 et 45 ans, ayant un poids entre 50 kg et 90 kg (Un lest sera rajouté pour les poids inférieur a 80 kg) et affichant un temps de inférieur a 47 “/tour en 390 cc.

Droits d’inscription : 2000 DA/Pilote donnant droit aux tarifs suivants pour les qualifications tous les jours du mois d’octobre :

Tarifs de participations en 390cc :

10 MN……………………………………………………………………….2000 DA

15 MN……………………………………………………………………….2500 DA

Alors, prêts à relever le défi sur un circuit de 620 mètres de long et 7 mètres de large en kart Sodi ? Rendez-vous le 30 octobre pour les demi-finales….si vous vous qualifiez et vous avez tout un mois pour !

