Adriansgdesign a imaginé ce que serait les tenues de football si les écuries de Formule1 se mettait au ballon rond avec de beaux rendus qui feront pâlir certaines équipes.

La passion du sport n’a pas ni limites ni frontières et c’est à jeu que s’est essayé Adriansgdesign en imaginant dix écuries de F1 si elles se mettaient en football et qu’on vous laisse découvrir tout en avouant que mon coup de cœur va pour deux tenues : la rouge de la Scuderia Ferrari et la grise d’Alfa Romeo Racing.

Petite précision, seuls les maillots “Home” sont basés sur les couleurs des monoplaces, les maillots extérieurs et troisièmes maillots sont des créations tandis que les numéros représentent ceux des pilotes, le 1er pilote pour la maillot “Home”, le second pour le maillot “Away” (Extérieur) et le pilote d’essai ou autre pilote pour le maillot “Third”.

Mercedes AMG F1

Scuderia Ferrari

Red Bull Racing

McLaren Racing

Renault F1 Team

Racing Point F1

Scuderia AlphaTauri

Alfa Romeo Racing

Haas F1 Team

Williams Racing

