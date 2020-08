Incroyable scénario à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, 4e étape de la saison. Parti en pôle position, Lewis Hamilton (Mercedes) a longtemps survolé la course devant son coéquipier Valtteri Bottas. Mais tout a basculé dans les deux derniers tours.

Le pilote finlandais crève au pneu avant gauche et recule immédiatement au classement. Il boucle la course aux portes des points, à la 11e place. Quelques secondes après ce coup du sort, Carlos Sainz (Mc Laren), alors 6e, est également trahit par le même pneu et termine 13e. Dans le dernier tour du circuit de Silverstone, c’est le champion du monde en titre qui voit son pneu avant gauche le lâcher ! Heureusement pour le Britannique, Max Verstappen (Red Bull) venait se passer au stand pour tenter et réussir le record de la piste. Grâce à ses 30 secondes d’avance Hamilton boucle la course in extremis sur 3 roues pendant plus d’un demi-tour. Charles Leclerc (Ferrari) complète le podium.

Avec cette nouvelle victoire, Hamilton prend le large au classement général et compte 30 points d’avance sur son coéquipier Bottas et 36 sur Verstappen (RedBull).

