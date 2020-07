Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a ouvert son compteur de victoires en 2020 au Grand Prix de Styrie, deuxième manche du Championnat du monde de F1, à huis clos dimanche sur le Red Bull Ring de Spielberg (Autriche).

Une semaine après avoir raté le retour du championnat, seulement 4e, Hamilton a donc remis les pendules à l’heure, dans sa quête d’un 7e titre mondial des pilotes qui ferait de lui l’égal de l’Allemand Michael Schumacher dans l’histoire de la F1. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), qui conserve la tête du classement des pilotes, et le Néerlandais Max Vestappen (Red Bull) l’accompagnent sur le podium. L’Espagnol Carlos Sainz (McLaren), 9e à l’arrivée, a par ailleurs empoché le point du meilleur tour en course.

L’image du jour restera malheureusement bien moins glorieuse pour les deux Ferrari de l’Allemand Sebastian Vettel et du Monégasque Charles Leclerc. En plein virage 3, alors que la course venait seulement de s’élancer, Leclerc a décollé sur un vibreur en tentant de dépasser par l’extérieur son équipier dont il est venu arracher l’aileron arrière. Bilan: deux abandons avant même que l’on puisse parler du début de course. Un naufrage dans la continuité d’un week-end qui avait placé les feux Ferrari à la 10ème et 14ème place de la grille de départ.

Vendredi, le promoteur du championnat du monde, Formula One, a confirmé les courses de Mugello (Italie) et de Sotchi (Russie). Pour la première fois de l’histoire, le circuit de Mugello, situé à 35 kilomètres de Florence (Italie), sera l’hôte d’un Grand Prix de la formule 1. Cette course aura lieu le 13 septembre. De son côté, le Grand Prix de Sotchi (Russie) a été tout simplement confirmé à sa date initiale.

Avec ces deux nouveaux Grands Prix, la saison 2020 compte désormais 10 courses confirmées. Formula One espère dans les prochains jours confirmer d’autres GP, pour atteindre un chiffre en 15 et 18, toutefois cela dépendra de l’évolution de la pandémie de la Covid-19.

Le prochain rendez-vous aura lieu le week-end prochain en Hongrie.

