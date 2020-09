Le premier Grand Prix de Toscane de l’histoire est revenu au britannique Lewis Hamilton (Mercedes) devant son coéquipier Valtteri Bottas et le pilote de Red Bull, Alex Albon.

Le premier Grand Prix de Toscane de l’histoire a fait des dégâts. Sur le circuit du Mugello, 8 pilotes ont été contraints d’abandonner, à l’image de Pierre Gasly (Alpha Tauri) et Max Verstappen (Red Bull), sortis au premier tour.

Les Mercedes ont dominé la course et Lewis Hamilton s’est imposé devant Valtteri Bottas (+4.880), le coureur britannique remportant ainsi sa 90ème victoire en Formule 1 et ne pointe plus qu’à une unité du record détenu par Michael Schumacher (91).

Avec cette nouvelle victoire, Lewis Hamilton se rapproche aussi d’un 7ème titre de champion du monde dans la discipline et comptabilise, avec 190 points, 55 unités de plus que son dauphine et coéquipier Bottas (135 points), Max Verstappen (Red Bull) occupant la troisième marche du classement général avec 110 points.

Formel 1 – Mercedes-AMG Petronas Motorsport, Großer Preis der Toskana 2020. Lewis Hamilton Formula One – Mercedes-AMG Petronas Motorsport, Tuscan GP 2020. Lewis Hamilton

