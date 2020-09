Pierre Gasly, pilote de l’écurie AlphaTauri s’est imposé à la surprise générale lors du Grand Prix de F1 de Monza au bout d’un course au scénario rocambolesque.

Le pilote français a profité de l’interruption de la course suite à un spectaculaire accident, mais sans gravité, de Charles Leclerc (Ferrari) qui a vu le passage de Lewis Hamilton au stand, alors que l’accès était fermée, lui valant une pénalité de 10 secondes, pour prendre la tête de la course et résister aux assauts de l’Espagnol Carlos Sainz Jr. (McLaren) et le Canadien Lance Stroll (Racing Point) et remporter le Grand Prix.

Les Mercedes, qui partaient largement favorites, ont terminé 5e avec Valtteri Bottas et 7e avec Lewis Hamilton tandis que Max Verstappen (Red Bull), qui était jusqu’à dimanche le seul pilote à avoir réussi à arracher une victoire aux Mercedes cette saison, a été contraint à l’abandon. Côté Ferrari, la déroute se poursuit, et ce à une semaine du Grand Prix de Toscane, rendez-vous 1000e de la Scuderia, et qui verra le retour du public sur les circuits.

Au classement du championnat, Lewis Hamilton, sextuple champion du monde et tenant du titre, reste largement en tête devant Valtteri Bottas après 8 épreuves avec 164 points contre 117 tandis que Verstappen glisse à la 3ème position avec 110 points.

