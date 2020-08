Le pilote Mercedes, Lewis Hamilton, s’est adjugé le grand prix d’Espagne devant son coéquipier de Mercedes,Valtteri Bottas, et Max Verstappen (Red Bull).

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Lewis Hamilton qui aligne une nouvelle victoire en s’imposant une nouvelle fois à la concurrence, cette fois-ci sur le circuit de Spa-Francorchamps pour le compte du Grand Prix de Belgique. Avec cette victoire, la 89ème, Lewis Hamilton s’approche à grand pas du record du record de tous les temps détenu par Michael Schumacher avec 91 victoires.

Terminant second, Valterri Bottas permet à Mercedes d’aligner un second doublé pour cette saison, tandis que Verstappen termine troisième. Quatrième au classement, le pilote Renault Daniel Ricciardo s’est adjugé le meilleur tour au détriment de Hamilton qui pensait tenir un point en plus et ce à quelques mètres de l’arrivée.

Enfin, notons la nouvelle “débâcle” signée Ferrari avec une 13ème et une 14ème places signées respectivement par Vettel et Leclerc.

Au classement général, Lewis Hamilton caracole en tête avec 157 points devant Max Verstappen (110 pts) et Valettri Bottas (107 pts).

