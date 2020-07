Renault DP World F1 Team confirme l’arrivée de Fernando Alonso aux côtés d’Esteban Ocon, comme pilote titulaire à partir de la saison 2021.

Avec 314 départs en Grand Prix, 32 victoires, 97 podiums, Fernando rejoint Renault DP World F1 Team pour les prochaines saisons et retrouve Renault avec qui il a remporté deux titres de champion du monde en 2005 et 2006.

Alonso sera un atout pour concrétiser les nombreux efforts de reconquête et donnera du sens à l’engagement de Renault dans la discipline reine du sport automobile dont la volonté est de construire une équipe autour de deux pilotes complémentaires, alliant expérience et jeunesse, et mettant en commun leurs valeurs et leur talent au service du projet. La combativité de Fernando devra bénéficier à toute l’écurie et permettre à chacun de s’accomplir.

“L’arrivée de Fernando s’inscrit dans le projet du Groupe Renault de poursuivre son engagement en Formule 1 et de progresser vers le sommet de la hiérarchie. Sa présence dans notre équipe est un formidable atout sur le plan sportif mais aussi pour la marque à laquelle il est très attachée. La force du lien entre lui, l’écurie et les fans en fait un choix naturel. Au-delà des succès passés, c’est un choix mutuel audacieux ainsi qu’un projet pour écrire l’avenir. Son expérience et sa détermination vont nous permettre de tirer le meilleur de chacun pour amener l’équipe vers l’excellence que la Formule 1 moderne exige. Il va également apporter à notre équipe qui a connu une croissance très rapide une culture de la course et de la gagne pour surmonter ensemble les obstacles. Aux côtés d’Esteban, il aura pour mission d’aider Renault DP World F1 Team à préparer le rendez-vous de la saison 2022 dans les meilleures conditions possibles”, a déclaré Cyril Abiteboul, Directeur Général, Renault Sport Racing

Pour s apart, Alonso affirme que “Renault c’est ma famille, ce sont mes meilleurs souvenirs en Formule 1 avec mes deux titres de Champion du Monde, mais je regarde devant. C’est pour moi une immense fierté mais aussi une grande émotion que de retrouver cette équipe qui m’a donné ma chance au début de ma carrière et qui me donne aujourd’hui l’opportunité de revenir au plus haut niveau. J’ai des convictions et des ambitions en ligne avec le projet de l’écurie. Leur progression de cet hiver crédibilise les objectifs de la saison 2022, et de mon côté, j’apporterai toute mon expérience de la course pour la partager avec chacun, ingénieurs, mécaniciens, co-équipiers. L’équipe souhaite et dispose des moyens pour retrouver les podiums, moi aussi”.

