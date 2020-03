DP World et Renault F1 Team ont signé un accord faisant de DP World le partenaire logistique global et le partenaire titre de l’écurie, qui prendra le nom Renault DP World F1 Team à compter de la saison 2020.

Dans le cadre de ce partenariat, les équipes de DP World, Renault Sport Racing et Groupe Renault mettront à profit la plateforme marketing mondiale offerte par la F1 et exploreront conjointement les opportunités d’accroître l’efficacité de leur chaîne d’approvisionnement.

“Nous sommes ravis et honorés d’accueillir DP World au sein de la famille Renault. Il s’agit d’une collaboration extrêmement intéressante et passionnante dans plusieurs domaines. Nous sommes impatients de travailler avec DP World, l’un des principaux fournisseurs de solutions logistiques au monde, afin d’explorer de nouvelles voies pour améliorer notre efficacité et atténuer notre impact environnemental. Avec l’ambition d’une Formule 1 au bilan carbone neutre d’ici 2030, nous évaluons constamment les moyens de réduire notre empreinte carbone ainsi que nos délais d’exécution. Nous croyons que notre travail avec DP World révélera des pistes tangibles pour les défis logistiques rencontrés par notre équipe de Formule 1 et, par extension, par l’industrie automobile à plus grande échelle. Nous avons également hâte de croiser nos compétences en ingénierie en partageant mutuellement nos innovations”, déclare à l’occasion Jérôme Stoll, président de Renault Sport Racing .