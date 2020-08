L’équipe Fordzilla, première équipe de eSport Ford, lance son tout premier tournoi « Fordzilla Cup » et dont le vainqueur recevra un contrat eSport professionnel avec Ford.

Ouvert à tous les joueurs âgés de 16 ans et plus, la compétition sera diffusée sur www.TeamFordzilla.com et Twitch, en utilisant le jeu Forza Motorsport 7 sur Xbox et PC.

Pour commencer, les participants mettront en ligne une vidéo de leur temps – sur une piste choisie – qui sera vérifiée par Ford. S’ils sont plus rapides que le temps de qualification, ils seront éligibles au premier tour de qualification au volant d’une Ford GT sur le célèbre circuit de Spa. Chaque manche suivante utilisera une version différente de la Ford Mustang jusqu’à la demi-finale où des variantes avec la Supercar de Ford, la Ford GT, seront à nouveau disputées.

Le contrat professionnel offrira au vainqueur une place dans l’équipe eSport de la Team Fordzilla, avec la possibilité de concourir pour Ford à l’échelle mondiale. La gagnante ou le gagnant recevra également du matériel de jeu professionnel pour se préparer à l’aventure à venir.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.TeamFordzilla.com ou suivez @TeamFordzilla sur Twitter.

La compétition débute le 5 août et les qualifications se déroulent jusqu’au 13 août. La compétition se terminera par la finale à la Gamescom le 29 août. Voici le calendrier :

Qualifications – Spa au GT Le Mans

Manche 1 – Grand prix d’Hockenheim dans la Ford Mustang Boss Forza Edition

Manche 2 – Grand prix de Grande Bretagne à Silverstone dans la Ford Mustang Mach One

Manche 3 – Grand Prix automobile d’Espagne dans la Ford Mustang GT

Manche 4 – Grand Prix automobile d’Itale à Monza dans la Ford Mustang RTR

Demi-finale 1 – Grand prix de Mugello dans la Ford Chip Ganassi

Demi-finale 2 – Grand prix de Nürburgring en Ford Chip Ganassi GT

Première course finale – Les marques présentes au GP du Mans

Deuxième course finale – Le Mans en GT Le Mans

Ford a lancé la Team Fordzilla – sa toute première équipe de eSport – en 2019 avec des équipes individuelles en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, composées de pilotes triés sur le volet. Chaque équipe participe à des compétitions nationales avec des capitaines d’équipe dédiés, les meilleurs pilotes représentant le Team Fordzilla au niveau européen.

