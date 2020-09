Cupra inaugure le premier Garage Cupra en Europe et annonce sa participation à l’Extreme E avec l’équipe ABT Sportsline.

Cupra se lance dans une nouvelle aventure électrique. La marque profite de l’inauguration de son premier garage Cupra en Europe, dans la ville allemande de Hambourg, pour annoncer sa participation au championnat Extreme E en quaité de partenaire principal de l’équipe ABT Sportsline.

Avec cette annonce, Cupra devient la première marque automobile à rejoindre la compétition de SUV électriques tout-terrain. Cette dernière se déroulera à partir de 2021 et devrait parcourir certains des lieux les plus reculés du monde.

Wayne Griffiths, PDG de Cupra, et Werner Tietz, Vice-Président de Seatpour la Recherche et Développement, ont dévoilé la voiture de l’équipe. Ils étaient accompagnés d’Alejandro Agag, fondateur et PDG de l’Extreme E et de Hans-Jürgen Abt, Directeur associé d’ABT Sportsline. Les dirigeants ont également confirmé que Mattias Ekström, ambassadeur Cupra et champion de Rallye Cross et de DTM, sera l’un des pilotes de l’équipe de la première saison d’Extreme E. En effet, le format sportif de l’Extreme E mise sur l’égalité des sexes avec des équipes qui doivent aligner des pilotes hommes et femmes.

Lors de sa première allocution publique après avoir été nommé Vice-Président de Seat pour la Recherche et Développement en juillet dernier, Werner Tietz a fait l’éloge de cet accord : « L’Extreme E représente l’esprit de compétition de Cupra dans le monde du sport automobile et son ambition d’explorer de nouvelles expériences dans ce domaine. C’est pourquoi la décision de devenir la première marque automobile à participer à cette compétition et de renforcer notre coopération avec ABT, est la preuve de la vision commune des deux partenaires pour réinventer le monde des voitures hautes performances grâce à l’électrification ».

Une coopération à long terme

Cupra et ABT Sportsline ont commencé à collaborer en 2018 pour produire des versions plus puissantes et personnalisées de la Leon Cupra et de la Cupra Ateca, avec plus de 350 ch. La marque automobile a d’une part développé la Cupra e-Racer, la première voiture de course de tourisme 100 % électrique au monde. D’autre part, depuis sa création, ABT est présente en Formule E avec sa propre équipe.

« Nous aimons l’innovation, la compétition, l’électromobilité et le sentiment d’être un pionnier dans quelque chose de complètement nouveau. Avec Cupra, nous avons maintenant un partenaire à nos côtés qui, comme nous, croit fermement au concept révolutionnaire de l’Extreme E, tant en termes de sport que de marketing tout-terrain » a déclaré Hans-Jürgen Abt, Directeur associé d’ABT

La saison inaugurale d’Extreme E, qui débutera en 2021, se déroulera dans cinq régions totalement différentes aux quatre coins du globe : en Arctique, dans le désert, la forêt tropicale, sur les glaciers et les océans, dans des lieux qui ont déjà été endommagés ou touchés par le changement climatique. Ces cinq évènements mondiaux mettront à profit leur visibilité internationale pour promouvoir l’électrification, la durabilité et l’égalité.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.