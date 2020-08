Dévoilée au début du mois de juin, l’Acura TLX de seconde génération offrait pour son renouveau le retour de la Type S dont la puissance et le couple sont désormais dévoilés.

La TLX de deuxième génération marquait donc, après une pause d’une décennie, le retour très anticipé de la version haute performance Type S d’Acura qui était annoncée avec un tout nouveau moteur V6 turbocompressé de 3,0 L d’Acura, la marque se gardant en son temps d’en dévoiler les détails, chose désormais faite pour accompagner l’annonce de ses débuts en course à l’occasion de l’événement Pikes Peak Hill Climb, prévu ce 30 août.

La voiture pilote TLX Type S, un prototype de premier stade de développement utilisé pour les essais sur circuit, sera conduite par Nick Robinson, un ingénieur principal du Groupe de développement du châssis de l’entreprise. Le prototype de la TLX Type S fait actuellement l’objet de réglages finaux avant son arrivée sur le marché au printemps prochain. La TLX Type S est animée par le nouveau moteur V6 turbocompressé de 3,0 litres d’Acura dont la puissance et le couple estimés sont de 355 chevaux et 480Nm de couple. Il distribue la puissance aux quatre roues par le biais du système toutes roues motrices super-maniabilité (SH-AWD) de quatrième génération d’Acura. De plus, la voiture pilote TLX Type S est équipée de roues légères à rayons en Y optionnelles, inspirées de celles de la NSX, et de plusieurs modifications de sécurité, dont une cage de protection et un système d’extinction d’incendie.

La course est une expression clé de l’ADN de la Performance conçue avec précision d’Acura et, depuis neuf ans, Acura utilise l’éprouvante course de côte de Pikes Peak comme une occasion de développer les compétences des jeunes ingénieurs de l’entreprise et comme un terrain d’essai pour les futures technologies de performance des véhicules de production Acura. L’équipe Pikes Peak d’Acura est composée d’un groupe d’ingénieurs bénévoles du Département de recherche et développement qui sont également responsables de tous les aspects liés à la compétition, y compris le développement des véhicules, la préparation pour la course, l’équipe de soutien et le pilotage des voitures de course jusqu’à la ligne d’arrivée.

La présence de longue date d’Acura en compétition à Pikes Peak lui a permis d’obtenir de nombreux records de course et des montées sur le podium. En 2019, Peter Cunningham a remporté la victoire dans la catégorie Open pour la troisième année consécutive avec la TLX RealTime Racing GT (temps de 9 min 24 s 433). Parmi les records actuels, il y a notamment le record de voiture hybride de production, obtenu par l’Acura NSX pilotée par James Robinson (10 min 02 s 448), et le record de véhicule à traction pour l’Acura TLX pilotée par Nick Robinson (10 min 48 s 094).

