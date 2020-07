Peugeot Algérie lance à partir du Samedi 11 Juillet plusieurs offres promotionnelles après-vente dans le réseau Peugeot Algérie et Eurorepar Car Service Algérie et ce jusqu’au 31 Juillet 2020



Peugeot Algérie propose différentes offres SAV pendant l’été à destination de ses clients.

LE FORFAIT ALLUMAGE :

Après une longue période d’immobilisation des véhicules de nos clients à cause du confinement, rien de tel qu’un Forfait allumage couvrant le remplacement de bougies et/ou batterie pour bien reprendre la route.

Avantages :

Remise 20% sur la pièce et main d’œuvre

Remise de 5% additionnelle pour toute prise de rendez-vous en ligne sur peugeot.dz

20 points de contrôle offerts

Désinfection du véhicule offerte

LE FORFAIT CLIM+

En ce début de la saison la plus chaude de l’année, une mise à niveau du système de climatisation est indispensable pour une meilleure performance, nous proposons à cet effet une offre exceptionnelle pour tout remplacement du filtre habitacle et/ou désinfection du circuit climatisation.

Avantages :

Remise 20% sur la pièce et main d’œuvre

Remise de 5% additionnelle pour toute prise de rendez-vous en ligne sur peugeot.dz

20 points de contrôle offerts

Désinfection du véhicule offert

LE FORFAIT 3 ANS ET PLUS

Sélectionnées et validées par les ingénieurs PEUGEOT; les pièces de rechanges EUROREPAR sont proposées aux véhicules Peugeot et autres Marques âgés de trois et plus assurant une qualité supérieure à des prix exceptionnels.

Le forfait 3 ans et plus est proposé pour les prestations suivantes : Allumage, Climatisation.

Bénéfices clients :

Remise 20% sur la pièce et main d’oeuvre

Remise de 5% additionnelle pour toute prise de rendez-vous en ligne sur peugeot.dz

20 points de contrôle offerts

Désinfection du véhicule offerte

LE FORFAIT VIDANGE

Indispensable pour garantir les bonnes performances du moteur et assurer sa longévité, la vidange est une étape incontournable du bon entretien du véhicule.

Avantages :

Remise 10% sur la pièce et main d’oeuvre

Remise de 5% additionnelle pour toute prise de rendez-vous en ligne sur peugeot.dz

20 points de contrôle offerts

Désinfection du véhicule offerte

Les possesseurs de véhicules Peugeot contacter Peugeot Algérie et prendre rendez-vous aux coordonnées ci-dessous :

Peugeot écoute clients : 0770 024 024

Site web : www.peugeot.dz

Page Facebook (Peugeot Algérie)

