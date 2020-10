La nouvelle Fiat 500, premier véhicule entièrement électrique de FCA, a décroché le « Red Dot Award 2020 », l’un des prix les plus convoités dans le monde du design industriel, dans la catégorie « Design concept ».

Cette année, la cérémonie des « Red Dot Awards 2020 » s’est déroulée en ligne. À cette occasion, la nouvelle Fiat 500 a reçu un prix dans la catégorie Design concept, l’une des trois disciplines du « Red Dot Design Award ». Les prestigieuses récompenses ont été décernées par un jury international composé de 21 des plus grands professionnels et professeurs de design au monde. La nouvelle citadine de Fiat doit son prix à l’excellence de son design unique et à sa capacité à se démarquer de ses concurrentes. En 2019, ce même prix a été décerné au concept Fiat Centoventi.

Olivier François, Président de Fiat Brand Global, a déclaré : « Remporter le “Red Dot Award” me remplit de fierté, car la 500 a toujours su s’adapter à son époque. En effet, cette voiture évolue au gré des besoins sociaux. Cela vaut aussi pour la troisième génération de 500, qui répond aux nouveaux besoins de mobilité des personnes. La nouvelle Fiat 500 a été pensée, conçue et construite en Italie, avec l’authenticité d’un produit fabriqué avec amour à la maison. Dès le départ, l’énergie et la créativité du projet de la nouvelle 500 ont rempli Fiat de positivité. Ce savoir-faire made in Italy, éprouvé par 63 ans d’histoire et de succès, aboutit aujourd’hui à une toute nouvelle voiture, entièrement électrique, high-tech et connectée, mais toujours 500 : époustouflante, charismatique et révolutionnaire, un objet de tous les désirs prônant la mobilité à zéro émission dans le plus pur style Dolce Vita ».

Pour reprendre les termes de Klaus Busse, directeur du design FCA dans la région EMEA : « Notre objectif avec la nouvelle Fiat 500 était de créer une voiture électrique avec une âme, dont le design reflète l’approche italienne du style ainsi que les sensations que procurent le véhicule, de son « regard » (les phares) à son intérieur. Nous voulions créer un produit unique, affirmant l’esprit italien de la marque Fiat. Recevoir le « Red Dot Award » est un grand honneur pour toute l’équipe qui a travaillé sur le projet de la nouvelle 500. »

Les « Red Dot Design Awards » ont débuté en 1955 et sont devenus au fil du temps l’une des récompenses les plus prisées dans le monde du design industriel. Répartis en trois grandes catégories (Product Design, Communication Design et Design Concept), les « Red Dot Design Awards » s’adressent aux entreprises accordant une importance toute particulière au design. Composé de designers indépendants, de professeurs et de journalistes, le jury international évalue les projets selon des critères tels que l’innovation, la qualité formelle, la fonctionnalité et la durabilité. Cette année, plus de 4100 candidatures ont été reçues de 52 pays, parmi lesquelles 187 projets ont été récompensés.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.