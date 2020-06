La nouvelle Lexus IS 2021 prend la fuite sur le net quelques heures avant sa présentation officielle et laisse voir ses attributs extérieurs et intérieurs.

Prévue durant cette nuit de lundi à mardi, la nouvelle mouture 2021 de la berline Lexus IS s’affiche sans retenues pour dévoiler son nouveau design en attendant les détails techniques, au plus tard ce soir donc.

Esthétiquement, la face avant de la IS se caractérise par des feux qui abandonnent l’approche double étage de la mouture sortante pour des optiques unis rehaussés par une fine signature lumineuse, le bouclier et la calandre sont totalement nouvelles tandis que les ouïes latérales sont plus verticales. La poupe se caractérise surtout par les feux reliés par un bandeau de lumière très fin, par un bouclier nouveau et, selon la finition, de sorties d’échappement spécifiques. Et si le tout laisse penser que ce sont les attributs d’une restylage cela est surtout lié au fait que, de profil, la Lexus IS garde une énorme ressemblance avec la mouture sortante… d’autant plus que c’est finalement un facelift profond !

Au sein de l’habitacle, la IS subit un changement profond avec un écran tactile désormais en position flottante en haut de la console centrale telle une tablette. Une nouvelle instrumentation et la console centrale sont également nouveaux même si la profusion de boutons reste palpable, ce qui dénote un peu avec la tendance actuelle.

Sous le capot, on savait déjà que la IS allait être proposée en IS350 animée par un moteur six-cylindres en V et 3.5 litres, qui chapeautera la gamme au dessus des 2.0 litres de la IS300 et l’hybride ISh300 et son 4-cylindres 2.5 litres.

On y reviendra demain avec une présentation complète de ce qui reste à connaître.























