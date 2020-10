Suite à la récente présentation en première mondiale de Tucson Nouvelle Génération, SangYup Lee, responsable du centre de design mondial de Hyundai et vice-président senior de Hyundai Motor Company, a répondu à une interview sur le design de ce modèle.

Bonjour SangYup. Les derniers modèles de Hyundai adoptent l’identité stylistique emblématique de la marque « Sensuous Sportiness ». Comment décririez-vous cette orientation stylistique des plus enthousiasmantes ?

Nous avons engagé un processus passionnant visant à repenser en profondeur le design de nombre de nos modèles en nous fondant sur notre nouvelle identité stylistique baptisée « Sensuous Sportiness ». Cette philosophie visuelle recherche avant tout l’harmonie entre quatre composantes fondamentales : les proportions, l’architecture, le style et les technologies. Nous souhaitons rehausser la valeur émotionnelle de nos produits grâce à un design innovant. À cette fin, nous définissons clairement la vocation et les clients cibles de chacun des modèles de notre gamme et leur conférons un design individuel exclusif et une identité propre tout en conservant le style emblématique de Hyundai.

Cette approche vise à promouvoir une beauté instinctive en conférant aux modèles Hyundai une valeur émotionnelle et un style à nul autre pareil. Dans les années à venir, tous nos futurs modèles adopteront la philosophie « Sensuous Sportiness ». Tucson Nouvelle Génération est le troisième modèle de Hyundai en Europe à bénéficier de cette nouvelle identité stylistique, marquant ainsi la fin de la phase n°1 de ce processus. Il constitue donc l’une des meilleures preuves du bien-fondé de cette stratégie.

Quelles ont été vos principales sources d’inspiration pour concevoir Tucson Nouvelle Génération ?

Nous avons jeté les bases du design de Tucson Nouvelle Génération il y a deux ans, lorsque nous avons présenté « Le Fil Rouge », notre concept de coupé quatre portes, à l’occasion de l’édition 2018 du Salon de l’Automobile de Genève. Ce fut une étape clé pour notre marque dans la mesure où il s’agissait du tout premier modèle Hyundai directement inspiré de la philosophie de design « Sensuous Sportiness ». « Le Fil Rouge » représente le fil conducteur qui relie notre passé au présent et à l’avenir. Nous considérons que ce fil conducteur n’est autre que l’attitude déterminée et audacieuse dont nous avons su faire preuve depuis le lancement du concept Pony Coupé de 1974.

Lors du Salon de l’Automobile de Los Angeles 2019, nous avons présenté notre concept de SUV Vision T. S’inspirant une fois encore directement du langage stylistique « Sensuous Sportiness », ce modèle s’articule autour de l’idée de dynamisme et aspire à être à la pointe du design des SUV. Il fut clairement l’un des précurseurs de notre Tucson Nouvelle génération.

Le concept Vision T affiche un design alliant une extrême pureté et une grande fluidité. Ce dernier se distingue par des angles marqués et des arêtes saillantes qui créent un réel contraste entre la silhouette élancée du véhicule et ses lignes cunéiformes résolument masculines. Le capot moteur allongé et la ligne de toit plane associés au long empattement et aux porte-à-faux courts révèlent son caractère éminemment dynamique. À l’avant, il est doté d’une calandre avec volet d’air paramétrique et d’un système d’éclairage dissimulé totalement intégré. Ces éléments de design ont directement influencé Tucson Nouvelle Génération.

Comment définiriez-vous « l’esprit de Tucson » ?

Nous sommes convaincus que Tucson Nouvelle Génération est un véritable pionnier – non seulement pour Hyundai, mais également pour tout le segment C des SUV. Tucson porte l’expérience stylistique à un niveau jamais atteint tout en se dotant de technologies de pointe, qui faisaient jusqu’alors défaut sur ce segment. Résolument avant-gardiste dans l’âme, il refuse de suivre les conventions. Nous sommes convaincus que son originalité sans précédent lui confère une valeur exclusive et inédite en termes de design sur le marché des SUV du segment C.

Pour nous, Tucson Nouvelle Génération constitue une étape clé de notre feuille de route stylistique, et établit une nouvelle référence pour tous les futurs modèles de la marque. Il met en avant notre vision des véhicules qui, selon nous, devraient désormais être conçus et appréhendés non pas comme des concepts mais comme des modèles de série.

Quelles sont les principales caractéristiques du design extérieur de Tucson Nouvelle Génération ?

Tucson Nouvelle Génération constitue une véritable révolution stylistique pour Hyundai – il réinvente le concept du véhicule familial. Grâce à ses proportions plus sportives et plus dynamiques qu’il doit à sa nouvelle plate-forme, Tucson Nouvelle Génération arbore un style résolument progressiste, tout en conservant une fonctionnalité exemplaire.

À l’avant, nous l’avons doté de feux à effet miroir dissimulés semblables à des pierres précieuses. Cette innovation stylistique a permis d’intégrer en toute discrétion une technologie d’éclairage de pointe dans la calandre, et de conférer ainsi au véhicule une signature lumineuse d’une rare élégance. Lorsque les feux sont éteints, ils arborent un aspect chromé foncé, mais une fois allumés, ils s’illuminent de manière spectaculaire. Imaginez un instant voir ces feux apparaître dans votre rétroviseur intérieur. Vous n’aurez alors plus l’ombre d’un doute quant à l’identité du véhicule se trouvant dans votre sillage.

Tucson Nouvelle Génération se distingue par des surfaces ciselées directement inspirées du style cubiste qui lui confèrent un caractère avant-gardiste, dynamique et audacieux. Une ligne maîtresse acérée et puissante offre un contraste saisissant entre la richesse des surfaces et la proéminence des ailes avant et arrière. Par ailleurs, les passages de roue anguleux dans le pur style Bertone accentuent les feux paramétriques. Nous avons souligné la surface vitrée par une moulure chromée du plus bel effet afin de rehausser la dimension sportive et statutaire de Tucson Nouvelle Génération, tout en lui conservant sa grande praticité.

La face arrière du véhicule bénéficie également de quelques évolutions notables sur le plan stylistique. Par exemple, elle se dote également de feux à effet miroir dissimulés. Afin d’accentuer encore sa dimension high-tech, Tucson Nouvelle Génération hérite d’un logo Hyundai en verre, ainsi que d’un essuie-glace arrière dissimulé, lui donnant un look encore plus épuré.

La thématique « Parametric Dynamics » constitue un élément clé du design de Tucson Nouvelle Génération. Quelle est la signification de cette thématique et quels sont les avantages que vous en retirez en tant que designer ?

La thématique « Parametric Dynamics » désigne l’utilisation d’algorithmes géométriques qui optimisent le potentiel des technologies numériques en tant qu’éléments de design. S’affranchissant des techniques de dessin et d’esquisse traditionnelles, elle utilise des lignes, surfaces, angles et formes crées à partir de données numériques pour donner naissance à un design audacieux sans précédent.

La nouvelle calandre à motif diamant dont je vous parlais à l’instant en est le parfait exemple. Ce concept stylistique permet de mettre en valeur sa forme tridimensionnelle en fonction de l’angle de vue et de la lumière réfléchie, donnant ainsi l’apparence d’une pierre précieuse insérée dans une forme géométrique. Cette architecture intégrée nous a également permis d’inclure totalement les feux du véhicule dans la calandre. Grâce à l’adoption d’une technologie d’éclairage utilisant des demi-miroirs, la calandre ne laisse apparaître que son aspect chromé lorsque les feux sont éteints mais révèle sa fonction d’éclairage lorsque les feux sont allumés. Je trouve cette innovation d’autant plus impressionnante qu’elle est invisible de l’extérieur.

Nous avons également utilisé cette technologie dynamique paramétrique pour reproduire cet aspect de pierre précieuse sur les flancs et la face arrière du véhicule. Les feux arrières dissimulés comportent également des éléments paramétriques, matérialisés notamment par leur entourage et leurs points noirs. Ces éléments leur confèrent une réelle touche émotionnelle et un aspect tout aussi fascinant que celui des étoiles en pleine nuit.

Pour finir, pouvez-vous nous parler des principales caractéristiques du design intérieur de Tucson Nouvelle Génération ?

Les conditions de circulation, en particulier en milieu urbain, peuvent constituer une véritable source de stress pour les conducteurs. C’est pourquoi nous nous sommes efforcés de créer un environnement intérieur propice au confort et à la détente. Le design intérieur de Tucson Nouvelle Génération s’inspire fortement de la sérénité que procurent les immenses chutes d’eau. C’est notamment le cas des éléments de commande qui se déplacent tous uniformément vers le bas.

L’habitacle de Tucson Nouvelle Génération se veut l’endroit où les occupants interagissent de manière intuitive avec l’espace et les technologies les plus avant-gardistes. Il est à nul autre pareil, comme en témoigne notamment son combiné d’instrumentation totalement innovante. Généralement, le combiné est très imposant sur les modèles de la concurrence. Aussi, dans un premier temps, nous nous sommes demandé comment alléger et aplanir sa structure tout en offrant aux clients une vue élargie.

Le combiné est dépourvu d’affichage tête haute dans sa partie supérieure. Du fait de l’absence d’affichage tête haute, nous nous sommes attachés à garantir un confort de vue incomparable depuis le siège conducteur, et avons fait appel à une technologie empêchant l’écran du combiné de se refléter sur le pare-brise en conduite de nuit, et ce en utilisant un filtre spécial anti-reflet.

Les ouïes de ventilation ont été repoussées vers le haut afin d’alléger le combiné d’instrumentation. Les ouïes et l’écran situé en dessous sont rehaussés de noir. Le concept du « Dual cockpit » souligne le caractère résolument sportif du poste de conduite, qui gagne en espace et en commodité.

Afin d’offrir une expérience à bord encore plus agréable et relaxante, l’habitacle se dote d’un éclairage d’ambiance offrant 64 coloris configurables et dix niveaux de luminosité pour permettre aux clients de créer l’ambiance de leur choix.

Pour un style intérieur résolument moderne et avant-gardiste, nous avons veillé à optimiser l’agencement de tous les éléments de l’habitacle et à les assembler de manière à créer des formes sensuelles. À cette fin, nous avons totalement abandonné les boutons physiques au profit de fonctions à commande tactile. Les matériaux utilisés à bord du véhicule sont d’une extrême qualité.

Il en résulte un style intérieur homogène tant aux places avant qu’aux places arrière, soulignant ainsi sa modernité et sa très haute qualité. Afin d’accentuer la sensation d’ouverture de l’habitacle, nous avons appliqué une moulure décorative argentée courant depuis le centre de la planche de bord jusqu’aux portes arrière, qui donne ainsi l’impression de s’étendre à l’infini.

