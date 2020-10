Volvo Cars vient d’entamer la production de la XC40 Recharge 100 % électrique dans son usine de Gand, une étape importante pour le constructeur automobile, qui ambitionne de réduire son empreinte carbone par véhicule de 40 % d’ici 2025.

Le lancement de la production de la XC40 Recharge 100 % électrique suit une période de préparation intense pendant laquelle Volvo Car Gent avait déjà construit un nombre limité de voitures de pré-production. Ce processus, une procédure standard pour chaque nouveau modèle, vise à optimiser le flux de production et garantit la qualité de chaque voiture construite. Tous les collaborateurs de la production concernés ont suivi une formation poussée, mettant l’accent sur la sécurité dans le processus d’électrification. La XC40 Recharge 100 % électrique est fortement demandée. Chaque voiture produite au cours de cette année calendrier à Gand est déjà vendue. Et les commandes continuent de rentrer.

Pour rappel, la XC40 Recharge 100 % électrique, à quatre roues motrices, présente une autonomie de plus de 400 km (WLTP, Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) pour une seule charge, ainsi qu’une puissance de 408 ch. La batterie peut être chargée à 80 % de sa capacité en environ 40 minutes grâce à un système de recharge rapide. Tout comme la XC40 ordinaire (élue « European Car of the Year » en 2018), la variante électrique repose sur la plateforme CMA avancée (Compact Modular Architecture), développée au sein du Geely Group.



