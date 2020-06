Volvo Car Group, y compris ses marques sœurs Polestar et Lynk & Co. International, conclut un partenariat stratégique avec Waymo, un leader mondial dans le développement de technologies de conduite autonome.

Waymo est le partenaire exclusif de Volvo Car Group pour la technologie AD de niveau 4 (telle que définie par SAE International). Dans un premier temps, l’objectif de la collaboration est d’intégrer la technologie de conduite autonome de Waymo – le Waymo Driver – dans une toute nouvelle plateforme de véhicule électrique orientée mobilité pour les services de ride-hailing.

«Les véhicules autonomes ont le potentiel d’élever la sécurité routière à un niveau sans précédent et de révolutionner la façon dont les gens vivent, travaillent et voyagent», déclare Henrik Green, Chief Technology Officer de Volvo Car Group. «Notre partenariat mondial avec Waymo ouvre de nouvelles opportunités commerciales passionnantes pour Volvo Cars, Polestar et Lynk & Co.»

«Ce partenariat clé avec Volvo Car Group contribue à ouvrir la voie au déploiement mondial de la technologie Waymo Driver dans les années à venir et représente un jalon important dans le secteur hautement compétitif des véhicules autonomes», déclare Adam Frost, Chief Automotive Officer de Waymo. «Volvo Car Group partage notre vision de créer un avenir autonome dans lequel les routes seront plus sûres, et les véhicules plus faciles à conduire et plus respectueux de l’environnement. Nous sommes ravis d’accueillir Volvo Car Group, notre tout nouveau partenaire automobile.»

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.