L’agrandissement de l’usine de Poznań, notamment porté sur la construction d’un hall logistique, l’agrandissement de l’atelier carrosserie et la reconfiguration du site de l’usine, a duré plus de deux ans et les préparatifs de mise en production du nouveau Caddy touchent à leur fin.

« Nous avons utilisé environ 90 % du capital pour préparer l’usine à la production des derniers modèles de véhicules, en particulier le nouveau Caddy, explique Dietmar Mnich, Président du Directoire de Volkswagen Poznań et Directeur de l’usine de Poznań. Les premiers véhicules destinés à tester les processus de production sont actuellement en cours d’exécution sur les nouvelles installations. Nous prévoyons de lancer la production en septembre, avant d’augmenter progressivement le volume jusqu’à atteindre la pleine capacité en 2021. »

Reconfiguration du site de l’usine

La première étape du processus d’agrandissement a consisté à rassembler deux parties du site qui étaient auparavant séparées par une petite route publique. Après un dialogue proactif avec la communauté locale, nous avons pu, en janvier 2019, intégrer la route Smoldzinowska au terrain de l’usine et ainsi de réunir les deux parties de l’usine sur un même site.

Nouvel hall logistique

L’étape suivante a consisté à construire le nouveau hall logistique de 46 000 m² dans lequel seront stockés les composants de production du Caddy et du T6.1 : moteurs, pare-chocs, vitres latérales, panneaux de portes, cloisons et réservoirs à carburant. L’entrepôt étant situé juste à côté de l’installation de production, il sera possible de réduire d’environ 260 le nombre de trajets de camion quotidiens entre Poznań et le site de Swarzędz.

Agrandissement de l’atelier carrosserie – 14 000 m² d’espace supplémentaire et 450 nouveaux robots

Le plus grand défi financier et organisationnel des deux dernières années a été l’agrandissement de l’atelier carrosserie. Outre l’atelier de plus de 14 000 m² dont la capacité de stockage atteint 200 000 m³, Volkswagen Poznań a investi dans des technologies modernes : l’atelier carrosserie du nouveau Caddy comptera pas moins de 450 nouveaux robots multifonctions. Ces robots permettent d’effectuer un travail de précision et de souder des feuilles de tôle haute résistance pliées à chaud. Dans le même temps, le niveau d’automatisation de l’atelier carrosserie passe de 43 % à l’origine à plus de 80 %.



L’automatisation des processus de production est assortie d’importants changements organisationnels. « Les avancées techniques obligent nos salariés à acquérir de nouvelles compétences. La fabrication de la carrosserie du nouveau Caddy nécessite beaucoup moins de travail manuel. Par contre, les demandes en matière de contrôle de l’usine et des machines sont multipliées par trois. Ces deux dernières années, nous avons donc organisé plus de 1 800 sessions de formation pour l’usine de Poznań, l’objectif étant de compléter et de consolider les compétences de l’équipe pour les préparer à leurs nouvelles tâches », indique Jolanta Musielak, membre du Directoire en charge des Ressources Humaines et de l’Administration.

