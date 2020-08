Directeur de Volkswagen Afrique du Sud et responsable du développement des marques du Groupe dans la région d’Afrique subsaharienne, Thomas Schäfer prend la direction de Skoda à partir de ce 3 août.

Moins d’un mois après le départ surprise de Bernhard Maier, la présidence du conseil d’administration de Skoda Auto est confiée à Thomas Schäfer un ingénieuren mécanique qualifié qui a débuté sa carrière dans l’industrie automobile chez Daimler AG en 1991 avant d’occuper, par la suite, divers postes de direction dans les domaines de la production et de la gestion de la qualité en Allemagne, aux États-Unis et en Afrique du Sud jusqu’en 2002. De 2002 à 2005, il a été membre fondateur de Daimler Chrysler Malaysia en tant que membre du conseil d’administration de la technologie.

C’est en 2012 que Thomas Schäfer a rejoint Volkswagen AG, où il dirigeait initialement la production internationale du Groupe et était responsable des projets xKD et les négociations sur les nouveaux sites de production. Depuis 2015, il est Président-Directeur Général du Groupe Volkswagen Afrique du Sud, responsable du développement des marques du Groupe dans la région de l’Afrique subsaharienne et, tout au long de son mandat de cinq ans, a constamment promu l’expansion du réseau de vente, augmenté la rentabilité des concessionnaires et conduit les marques du Groupe Volkswagen, Audi et VW Commercial Vehicles à une part de marché actuelle de 23,5%.

Sous la direction de Thomas Schäfer, le groupe Volkswagen a considérablement développé et renforcé sa position en Afrique subsaharienne. La construction de nouveaux sites de production, la conclusion de nouveaux accords de coopération avec les importateurs et le développement de concepts de mobilité pour le Kenya, le Nigéria, le Rwanda et le Ghana y ont également contribué.

