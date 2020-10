Skoda Auto DigiLab testent pour Skoda la nouvelle application pour smartphone «Sound Analyser». Elle permet d’identifier rapidement et précisément les futurs besoins d’entretien grâce à l’intelligence artificielle.

L’application «Sound Analyser» utilise des technologies du domaine de l’intelligence artificielle afin d’évaluer de manière fiable, claire et rapide l’état actuel des pièces d’usure et de signaler des travaux de maintenance nécessaires. Pour cela, le programme inclut différents paramètres spécifiques au véhicule et analyse le profil d’utilisation du véhicule respectif. «Sound Analyser» permet aux techniciens de service d’établir un diagnostic précis et ils n’ont besoin pour l’utilisation de l’application que d’un smartphone ou d’une tablette usuels.

L’utilisation du programme très complexe au niveau technique est intuitive: les bruits émis par le véhicule peuvent être enregistrés à l’aide de l’application via le smartphone. Dans une prochaine étape, un algorithme compare l’enregistrement avec des modèles sonores enregistrés et, sur cette base, il fournit une description concrète du résultat. Actuellement, l’application reconnait déjà dix modèles avec une précision supérieure à 90%, parmi eux des composants tels que le système de direction, le compresseur de climatisation et les embrayages de la boîte à double embrayage (DSG). Simultanément, l’application est également conditionnée pour la reconnaissance d’autres modèles sonores.

«Sound Analyser» utilise des algorithmes de réseau neuronal comme base technique. L’application convertit l’enregistrement tout d’abord en un spectrogramme qui représente visuellement les signaux acoustiques. Avec l’aide de l’intelligence artificielle, cette représentation est ensuite comparée aux valeurs enregistrées, ce qui permet d’identifier les écarts. L’application catégorise ensuite les besoins potentiels d’entretien ou de réparations à venir en fonction de modèles déterminés à l’avance. Eric Dénervaud, Product Supporter chez Skoda Suisse explique que le «Sound Analyser nous aide à délimiter les éventuels travaux de maintenance et réparation de manière plus rapide et plus ciblée. De cette façon, l’efficacité dans le domaine Aftersales peut d’une part être améliorée et la satisfaction du client peut être augmentée d’autre part.»

L’application pour smartphone est testée dans 14 pays – dont l’Allemagne, la Russie, l’Autriche et la France – depuis juin 2019. Au total, 245 concessionnaires Skoda participent au projet pilote. Ils fournissent principalement les enregistrements sonores pour le «processus d’apprentissage» du logiciel et contribuent ainsi directement à son développement. «Pour que l’application puisse reconnaître et catégoriser d’autres bruits, il est nécessaire d’avoir entre 50 et 100 enregistrements supplémentaires du même bruit au minimum. Plus l’application saura identifier et différencier de bruits, plus elle sera efficace», explique Eric Dénervaud. L’introduction progressive de technologie permettant de déterminer les écarts acoustiques par rapport à l’état normal offre à l’avenir d’importantes possibilités dans le domaine de la maintenance prédictive basée sur des capteurs. En outre, la connexion en ligne du véhicule peut être utilisée pour fixer un rendez-vous directement avec l’atelier responsable en cas de besoin.

L’IA est un pilier de la stratégie de numérisation de Skoda

Les technologies exécutent des fonctions cognitives sur la base de l’intelligence artificielle que seul l’être humain maîtrisait jusqu’à présent. Ainsi, des programmes peuvent interagir avec l’environnement, comprendre les tenants et les aboutissants et évaluer ou résoudre certains problèmes. L’intelligence artificielle, en tant qu’un des piliers de la stratégie 2025, joue un rôle clé pour Skoda Auto en ce qui concerne le développement de la numérisation. En plus des produits et des processus, elle comprend également le secteur des prestations de service du constructeur automobile tchèque. Dans ce cas par exemple, les technologies IA contribuent à permettre des expériences personnalisées pour le client.