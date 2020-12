Les magazines allemands Auto Bild et Computer Bild ont décerné à Skoda Auto le prix Pioneer pour lso application innovante “Sound Analyzer”.

Lors des “CONNECTED CAR Awards”, les magazines spécialisés Auto Bild et Computer Bild ont décerné à l’application Sound Analyzer de Skoda le premier prix réservé aux idées innovantes. En utilisant un smartphone ou une tablette, les bruits émis par une voiture en cours de fonctionnement peuvent être enregistrés et comparés aux modèles sonores stockés. Le logiciel peut ainsi détecter rapidement et de manière fiable si le véhicule en question nécessite un entretien ou non.



Skoda utilise depuis juin 2019 l’intelligence artificielle pour diagnostiquer des voitures de manière plus précise. L’application Sound Analyzer, qui fonctionne sur smartphone ou tablette, n’est qu’un exemple. Il enregistre les bruits émis par une voiture lorsqu’elle roule et les compare avec les modèles sonores stockés. En cas de divergence, l’application utilise un algorithme pour déterminer comment ils peuvent être résolus. Sound Analyzer permet de rendre l’entretien des véhicules plus efficace, de réduire le temps qu’une voiture passe au garage et d’améliorer la satisfaction client.



L’application pour smartphone a été développée par Skoda Auto DigiLab, l’atelier d’innovation du constructeur automobile tchèque, et a été initialement testée auprès d’un total de 245 concessionnaires de la marque dans 14 pays différents en juin 2019. Avec une utilisation continue, l’application basée sur l’IA reconnaît et apprend en permanence de nouveaux modèles sonores. Le logiciel peut identifier les sons produits par des composants tels que le système de direction, le compresseur de climatisation ou les embrayages de la boîte de vitesses avec une précision de plus de 90%.



Le prix Pioneer fait partie des CONNECTED CAR Awards, qui ont été organisés par Auto Bild et Computer Bild pour la septième fois. Les lecteurs sont invités à voter pour les tendances les plus prometteuses de demain et les plus grandes innovations.



Les technologies basées sur l’intelligence artificielle remplissent des fonctions cognitives similaires à celle du cerveau humain. En plus de Sound Analyzer, Skoda explore de nombreuses autres technologies basées sur l’IA. Dans le cadre du projet « Follow the Vehicle », le constructeur automobile tchèque, en collaboration avec l’université technique VŠB d’Ostrava, réalise des tests sur des convois de voitures, dans lesquels des véhicules autonomes suivent un véhicule conduit par une personne physique. L’entreprise utilise également la technologie d’imagerie pour identifier les places de stationnement disponibles à son siège à Mladá Boleslav.

