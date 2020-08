Skoda Auto, qui produit actuellement pour le groupe Volkswagen dans son usine-mère de Mladá Boleslav les types de boîte de vitesses MQ/SQ100 et MQ200 et, sur le site de Vrchlabí, la boîte à double embrayage DQ200, voit sortir la 13 millionième boîte de vitesses de la génération actuelle.

Actuellement, Skoda Auto fabrique trois types de boîtes de vitesses utilisées à la fois sur les modèles Skoda et sur les véhicules d’autres marques du groupe Volkswagen. À l’usine-mère de Mladá Boleslav, la marque tchèque produit depuis l’an 2000 déjà le modèle MQ200 en version à 5 rapports et, depuis 2011, en version à 6 rapports pour des véhicules avec un moteur essence et une cylindrée de 1,0 à 1,6 l. Depuis le lancement de la production en 2000, plus de 7’590’000 unités de ce type de boîte sont sorties de l’usine. Le volume de production journalier s’élève actuellement à 2’000 exemplaires.

Les boîtes de vitesses MQ100/SQ100 produites à Mladá Boleslav depuis 2011 ont initialement été conçues pour les modèles «New Small Family» du groupe Volkswagen et ont dans un premier temps été installées sur la Skoda CITIGO, la VW up! et la Seat Mii. Après avoir doté ces modèles – à l’exception de la VW up! – d’une motorisation entièrement électrique, les boîtes de vitesses assurent principalement aujourd’hui la liaison de la transmission à bord de la FABIA et d’autres petites voitures du groupe Volkswagen équipées d’un moteur essence de 1,0 l. Au mois d’août 2020, la 2 millionième boîte de vitesses de type MQ100/SQ100 est sortie de l’usine de Mladá Boleslav.

Depuis 2012 à l’usine de production de composants de Vrchlabí, Skodafabrique par ailleurs la boîte à double embrayage (DSG) automatique à 7 rapports DQ200. Avec un volume de production journalier actuel de 2’300 unités, plus de 3’300’000 exemplaires du type DQ200 ont déjà vu le jour. Cette boîte de vitesses est elle aussi utilisée sur les modèles de Skodaet des autres marques du groupe.

Pour la seule année 2019, Skoda Auto a fabriqué près de 1’125’200 boîtes de vitesses pour un volume de production journalier moyen (tous types confondus) d’environ 4’800 unités produites.

