Depuis 20 ans déjà, le Skoda Parts Center à Mladá Boleslav assure l’approvisionnement des prestataires de services en pièces et accessoires d’origine Skoda dans plus de 100 pays du monde entier.

Faisant partie des trois centres de pièces du groupe Volkswagen en Europe, le Skoda Parts Center fournit par ailleurs des pièces d’origine pour d’autres marques du groupe. Depuis le début de son exploitation, cette installation ultra moderne a fait l’objet de développements et d’extensions techniques considérables. Aujourd’hui, la surface de stockage s’étend à elle seule sur plus de 105’000 m² – soit la superficie d’environ 13 terrains de foot. Le centre de pièces constitue ainsi le plus grand entrepôt de pièces d’origine en République tchèque.

Stanislav Pekař, responsable après-vente Skoda Auto, explique: «La disponibilité rapide et fiable des pièces d’origine est indispensable pour garantir une satisfaction client élevée à long terme. Pour nous et toute notre équipe, notre mission et notre devoir consistent à approvisionner nos partenaires de service Skoda et les autres marques du groupe dans les plus brefs délais. Nous utilisons pour ce faire les possibilités offertes par les nouvelles technologies de stockage et de manutention.»

Chaque jour au Skoda Parts Center, près de 550 collaborateurs traitent plus de 28’000 lignes de commandes, en roulement par trois équipes. Les prestataires de services de République tchèque sont alimentés en pièces d’origine du jour au lendemain; les partenaires Skoda européens reçoivent quant à eux généralement leurs livraisons sous 24 heures après commande.

Parce qu’il fait partie des trois entrepôts centraux du groupe Volkswagen au sein de l’espace européen, le Skoda Parts Center joue en outre un rôle essentiel dans l’approvisionnement en pièces d’origine des marques VW, Audi, SEAT et Volkswagen Véhicules Utilitaires en Europe du nord et de l’est. Outre la Tchéquie et la Slovaquie, les marchés baltes, la Pologne, la Russie, la Suède et la Norvège bénéficient également d’un approvisionnement. À compter de septembre 2020, le Skoda Parts Center de Mladá Boleslav expédiera de surcroît des pièces d’origine pour les véhicules des marques VW, Audi et Volkswagen Véhicules Utilitaires vers la Biélorussie.

Au quotidien, le Skoda Parts Center centralise des pièces acheminées par près de 200 poids lourds et provenant de 2’000 fournisseurs de 45 pays. L’expédition se fait par voie terrestre, maritime ou aérienne – le transport des pièces est assuré tous les jours par 140 poids lourds, une cinquantaine de conteneurs est expédiée chaque mois vers l’outre-mer. Avec une distance parcourue de 18’135 km, les pièces partant de Mladá Boleslav et destinées aux prestataires de services basés en Nouvelle-Zélande sont celles qui voyagent le plus.

Afin de garantir l’état irréprochable des pièces d’origine au terme du transport, Skoda Auto utilise des conditionnements particuliers soumis à des contrôles complets, par exemple un test de chute visant à vérifier la résistance des faces, angles et arêtes. Une méthode qui porte ses fruits, comme en attestent le classement à la première place de la compétition tchèque de l’«emballage de l’année» ou les récompenses décernées par la World Packaging Organization.

Sous le régime socialiste et durant les premières années qui ont suivi le changement de régime, l’approvisionnement en véhicules Skoda équipés de pièces d’origine est dans un premier temps confié à l’entreprise publique Mototechna. Dès 1992, l’usine-mère de Skoda Auto implantée à Mladá Boleslav reprend les activités d’approvisionnement en pièces d’origine. À l’époque, les commandes de pièces sont traitées dans différentes halles et les marchandises destinées à l’exportation doivent être transportées sur un demi-kilomètre. Cette situation et la croissance rapide du nombre de véhicules Skoda sur les marchés internationaux entraînent la construction d’un centre de pièces à part entière.

C’est en 1998, à Řepov (à proximité de Mladá Boleslav), qu’est posée la première pierre du nouvel entrepôt de pièces; deux ans plus tard, l’exploitation du Skoda Parts Center à proprement parler commence. Dans un premier temps, la surface au sol s’élève à 36’000 m², avant d’être étendue à 74’000 m² en 2013. En 2018, le site est agrandi de 31’000 m² pour atteindre sa superficie actuelle de 105’000 m². Un système de rayonnages de grande hauteur à la pointe de la modernité est mis en œuvre depuis 2013: les onze lignes de rayons de l’entrepôt de 42 m de haut permettent d’emmagasiner 40’000 palettes, sachant que l’entrée et la sortie des pièces et accessoires d’origine sont entièrement automatisées. Outre le système de rayonnages de grande hauteur, le site de Skoda Auto à Řepov exploite un entrepôt «en bloc» pouvant accueillir 8’000 palettes. Des rayonnages spéciaux permettent de rentabiliser au mieux l’espace disponible.

Les modèles Skoda sont approvisionnés en pièces originaires de Mladá Boleslav au moins 15 ans après la fin de la production en série, si ce n’est bien plus dans certains cas. La pièce d’origine la plus ancienne actuellement en stock porte la référence 6U0905851B: il s’agit d’un contact d’allumage tel qu’il fut proposé à compter du 1er août 1976 sur les modèles Skoda 105/120/130/135/136, le coupé GARDE et, plus tard, la série de modèles FAVORIT/FORMAN et FELICIA. Chaque année, le Skoda Parts Center expédie jusqu’à 3’000 contacts d’allumage de ce type et contribue ainsi à maintenir la mobilité des anciens modèles Skoda également.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.