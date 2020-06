Skoda a produit le trois millionième moteur EA211 dans son usine-mère de Mladá Boleslav depuis la sortie du premier exemplaire chaînes de montage en 2012.

Le membre du directoire Skoda Auto en charge de la production, Michael Oeljeklaus, souligne: «Des moteurs fiables et innovants sont fabriqués à Mladá Boleslav depuis plus de 120 ans. Ainsi, ce site est l’un de ceux ayant la plus longue tradition de l’ensemble de l’industrie automobile dans le domaine de la production de moteurs. C’est pourquoi la barre des trois millions de moteurs de type EA211 «made by Skoda» constitue un événement spécial pour nous. En parallèle à notre savoir-faire, cela témoigne également de la grande importance de nos composants pour le groupe Volkswagen. Cet anniversaire de production est aussi le résultat d’une remarquable performance d’équipe.»

Actuellement, sur le site de Mladá Boleslav, en raison de mesures de grande ampleur contre la propagation du coronavirus, Skoda Auto ne produit que 1’900 moteurs contre 2’400 en temps normal. Environ 800 collaborateurs fabriquent les moteurs trois et quatre cylindres modernes avec bloc moteur en aluminium dans quatre différentes variantes. Skoda produit les moteurs trois cylindres suivants: 1,0 MPI avec 60 ch ou 75 ch, 1,0 MPI Evo 80 ch ainsi que 1,0 TSI avec trois niveaux de puissance 95 ch, 110 ch et 115 ch. Le 1,4 TSI avec 128 ch ou 150 ch ainsi que le 1,6 MPI avec 110 ch font partie des moteurs quatre cylindres de la gamme EA211. Les moteurs sont montés dans 13 modèles des différentes marques du groupe Volkswagen dans le monde entier: en plus des modèles Skoda Fabia, Scala, Octavia, Kamiq, Karoq et Kodiaq, on retrouve également ces moteurs dans les séries de modèles Volkswagen Polo, Vento et Ameo ainsi que les modèles Seat Ibiza, Ateca, Toledo et Arona.

Le 1,6 MPI avec 110 ch, qui fait tant parler chez nous, fait donc partie de la famille EA211 prévue pour exister en version atmosphérique (MPI) et suralimentée (DI ou TSI), est, contrairement à ce qui est avancé, un moteur récent du Groupe Volkswagen (2015), développé sur la base du TSI mais sans turbocompresseur, comme expliqué sur nos colonnes en son temps. Ce moteur se distingue par u alliage d’aluminium moulé sous pression et est 28% plus léger que les blocs traditionnels et allie injection directe multipoints. Un moteur conçu pour certains marchés certes mais dans le but de répondre au mieux, en fiabilité, à une qualité de carburant pas du tout adaptée aux TSI, même avec une teneur en souffre élevée. Oui on peut lui reprocher un manque de dynamisme, une consommation un peu plus élevée mais il a un avantage de taille, celui de ne pas succomber rapidement face aux conditions de certains pays comme le feraient les moteurs plus « modernes » et moins voraces en carburant. Entre la panne et la consommation, certains auront à faire le choix… selon la balance des dépenses futures.

Au sein du réseau global de production du groupe Volkswagen, l’usine de production de Skoda Auto à Vrchlabí joue aussi un rôle important. C’est là-bas qu’est notamment fabriquée la boîte à double embrayage sept rapports innovante DQ 200 utilisée dans les modèles Skoda ainsi que d’autres véhicules du groupe Volkswagen. 2’200 boîtes de vitesses de ce type quittent quotidiennement les chaînes de montage de ce site de pointe. Ici, la barre des 3’000’000 d’unités produites a été atteinte dès novembre 2019.

Le premier moteur a été fabriqué dès 1899 à Mladá Boleslav

Des moteurs étaient déjà produits il y a 121 ans à Mladá Boleslav. Seulement quatre ans après que Václav Laurin et Václav Klement aient débuté la construction de vélos ici en 1895, ils ont présenté leur première bicyclette à moteur auxiliaire. Ce moteur monocylindre comptait 1,25 ou 1,75 ch. En 1905, l’entreprise Laurin & Klement a conçu sa première voiture avec moteur 7 ch refroidi par eau et une cylindrée de 1’100 cm3, la Voiturette A.

Jalons de la fabrication de moteurs EA211 à Mladá Boleslav:

2012: démarrage de la production EA211 avec le 1,0 MPI

2014: démarrage de la production des moteurs 1,4 TSI et 1,6 MPI

2015: anniversaire de production: 500’000 moteurs EA211 fabriqués

2016: démarrage de la production du moteur 1,0 TSI et anniversaire de production: 1’000’000 de moteurs EA211 fabriqués par Skoda Auto

2018: démarrage de la production du moteur 1,0 MPI Evo

2019: 2’500’000 moteurs EA211 fabriqués par Skoda Auto

2020: 3’000’000 de moteurs EA211 fabriqués par Skoda Auto

