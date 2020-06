Seat profite de l’inauguration physique de “Casa Seat” pour annoncer la création de SEAT MÓ, sa nouvelle marque de mobilité urbaine.

Après sa présentation virtuelle le 4 juin dernier, CASA SEAT a finalement ouvert ses portes au public pour la première fois aujourd’hui. Carsten Isensee, Président de SEAT, a donné le coup d’envoi de l’événement en soulignant l’importance de ce nouvel espace en tant que siège de la société au centre de Barcelone : « CASA SEAT est bien plus qu’un hommage à nos origines. Ce bâtiment emblématique est également le lieu à partir duquel nous regardons vers l’avenir. C’est notre siège au cœur de Barcelone, qui devrait devenir un pôle de référence en matière de mobilité urbaine ».

C’est par vidéoconférence qu’est intervenue Teresa Ribera, Vice-Présidente du gouvernement et Ministre de la Transition Écologique et du Défi Démographique. Puis, depuis CASA SEAT, elle fut ensuite suivie par Àngels Chacón, Ministre du Commerce et de l’Education du gouvernement catalan et par Ada Colau, Maire de Barcelone.

Plusieurs représentants des pouvoirs publics et d’autres personnalités telles que le Président du Groupe, Javier Godó, le Président de CaixaBank, Jordi Gual, le Président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, le Président d’Agbar, Ángel Simón, le Directeur Général de Saba, Josep Martínez Vila et le Dr. Bonaventura Clotet ont visité les différents espaces de CASA SEAT, le nouveau pôle de mobilité urbaine de la société.

Cet après-midi, Wayne Griffiths, le Vice-Président des Ventes et du Marketing de SEAT et PDG de CUPRA, a annoncé la création de SEAT MÓ. Cette nouvelle marque pilotera la stratégie de mobilité urbaine axée sur les produits et les services de micro mobilité, avec notamment le SEAT MÓ eScooter 125 et la trottinette SEAT MÓ eKickscooter 65.

« Avec SEAT MÓ nous voulons rendre la mobilité accessible à chacun et CASA SEAT sera son pôle opérationnel pour rendre cela possible. Barcelone sera ainsi le centre d’essais pour le développement de solutions de mobilité urbaine qui seront ensuite exportées dans le reste du monde », a déclaré M. Griffiths.

La visite s’est poursuivie dans l’espace du car-configurateur, où les clients et les visiteurs pourront configurer leur propre voiture SEAT. Elle s’est finalement achevée au sein du CUPRA Garage, où l’on a pu découvrir la CUPRA Formentor PHEV, le nouveau modèle 100 % CUPRA fabriqué au sein des installations de Martorell et dont l’arrivée sur le marché est prévue prochainement.

SEAT MÓ : vers une mobilité urbaine électrique

Lors de la dernière édition du salon Smart City Expo World Congress, SEAT a annoncé la création d’une Business Unit stratégique axée sur la mobilité urbaine et dénommée SEAT MÓ. Sous sa propre identité, cette dernière a présenté sa nouvelle trottinette électrique SEAT MÓ eKickScooter 65 et son SEAT MÓ eScooter 125. Ce scooter SEAT 100 % électrique, le tout premier de l’histoire de la marque, dispose également d’un modèle spécifique destiné aux services de partage. En ce sens, l’entreprise a confirmé aujourd’hui le lancement de ses scooters électriques en libre-service à Barcelone à partir du mois de juillet.

Responsable de SEAT MÓ, Lucas Casasnovas a souligné que « le SEAT MÓ eScooter 125, la SEAT MÓ eKickScooter 65 et notre arrivée dans le monde du moto-partage démontrent notre volonté de nous adapter aux nouveaux besoins des villes et de leurs habitants, en fournissant des solutions de micro mobilité efficaces et durables ».

Cliquez ici pour plus d’informations sur le SEAT MÓ eScooter 125 et sur la SEAT MÓ eKickScooter 65.

