Le président du Gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, effectuera à partir de mercredi une visite officielle de deux jours en Algérie, à la tête d’une importante délégation dont des représentants de Seat.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, “le président du Gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, effectuera, à partir du 7 octobre 2020, une visite officielle de deux jours en Algérie, à la tête d’une importante délégation, au cours de laquelle il rencontrera le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et tiendra une séance de travail avec le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad”.

Cette visite, prévue dans un premier temps au mois d’avril dernier avant d’être reportée pour cause pandémie, verra la présence de plusieurs représentants de grandes entreprises espagnoles, activant dans le secteur de l’énergie (Técnicas Reunidas, Naturgy, Abengoa, etc), agroalimentaire (Dulcesol), Indra (Informatique) mais également le constructeur automobile Seat, dont la présence confirme “leur engagement et leur intérêt pour le pays et pour l’ensemble de la région”, comme cela nous avait été déclaré par le Groupe Volkswagen via son constructeur espagnol (désignée par le Groupe Volkswagen pour piloter la croissance en Afrique du Nord) , d’autant plus qu’une délégation du Groupe allemand devait se rendre en Algérie au mois de mars dernier pour une réunion avec les autorités mais la restriction de déplacement pour cause de Covid-19 a obligé le constructeur a reporté cette rencontre.

Le Groupe Volkswagen dit “étudier le nouveau cahier des charges”

En effet et au-delà du marché algérien, c’est toute la région de l’Afrique du Nord qui est visée par Seat et le groupe allemand avec une délocalisation des citadines comme la Volkswagen Polo et la Seat Ibiza vers l’Afrique du Nord pour répondre à un besoin important pour ce segment aussi bien dans cette région qu’en Afrique Sub-saharienne tout en profitant des avantages de la Grande zone arabe de libre-échange et libérant, du coup, de la place au sein de ses usines européennes pour répondre à la demande croissante des véhicules haut-perchés et électriques.

