Un total de 1.048 véhicules multifonctions et véhicules utilitaires de marque Mercedes-Benz ont été livrés mardi à Tiaret (2ème région militaire) par la Société algérienne de fabrication des véhicules de la marque Mercedes-Benz (SAFAV-MB) au profit de plusieurs institutions et entreprises publiques et privées, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Ces véhicules multifonctions “Class-G” et véhicules utilitaires “Sprinter” de marque Mercedes-Benz, destinés au transport de personnels, ambulances, transmissions, transport de marchandises, ainsi que des véhicules anti-incendie, ont été livrés au profit de la Direction centrale du matériel au niveau du MDN, le ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la Direction Générale de la Protection Civile, la Direction Générale des Forêts, ainsi que des entreprises économiques civiles publiques et privées, a précisé la même source.

Cette opération rentre dans le cadre du processus de développement des différentes industries militaires notamment l’industrie mécanique, conformément au programme national visant la promotion de la production nationale et la satisfaction des besoins des structures du MDN et des différentes entreprises nationales publiques et privées, sous la supervision directe de la Direction des fabrications militaires du MDN, a souligné le communiqué.

La même source a également précisé que cette “importante” opération s’inscrit dans “la dynamique des précédentes livraisons, et démontre la capacité de cette société à satisfaire les commandes tant en termes de quantité que de qualité des produits, en plus du strict respect des délais de livraison”.

