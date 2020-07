L’équipe en charge de l’organisation du Concorso d’Eleganza Villa d’Este a décidé de ne pas procéder à l’édition de cette année et attendre le mois de mai 2021 pour renouer avec son public.

Reportée une première fois pour octobre, l’édition 2020 du Concorso d’Eleganza Villa d’Este n’aura finalement pas lieu cette année et donne rendez-vous au mois de main 2021 pour une nouvelle édition, annoncent les organisateurs.

Le Concorso d’Eleganza Villa d’Este est l’un des rassemblements automobiles les plus exclusifs au monde. Après une analyse détaillée et compte tenu des restrictions de déplacement toujours en vigueur dans le monde, c”‘est avec le plus grand regret que nous avons décidé que les circonstances actuelles ne nous permettraient pas de célébrer le plus ancien Concorso d’Eleganza du monde en 2020″, peut-on lire dans le communiqué tout en précisant que’une “sélection éblouissante d’automobiles et de motos qui ont déjà été confirmées dans leurs catégories respectives. Tous les temps forts du week-end prévus pour 2020 seront reportés à 2021”.

