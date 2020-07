Le juge près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a auditionné, lundi dans le cadre du procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation en lien avec la corruption, les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les anciens ministres de l’Industrie et des Transports Youcef Yousfi et Ammar Ghoul ainsi que des cadres du ministère de l’Industrie et le responsable du port de Skikda.

Lors de l’audience, Ahmed Ouyahia a rejeté en bloc l’ensemble des accusations retenues contre lui d’octroi d’indus avantages et facilitations à Tahkout pour ses projets de montage automobile. Ces accusations, a-t-il dit, sont les mêmes charges retenues contre lui lors de l’instruction par le Conseiller instructeur près la Cour suprême, affirmant que les projets de montage automobile de Tahkout avaient commencé en 2016 et qu’à cette époque-là il était directeur de cabinet à la présidence de la République et non Premier ministre. Soulignant que le seul critère qui était adopté pour l’approbation des dossiers des investisseurs était l’expérience, même minime, dans le domaine concerné, il a ajouté que l’Etat avait recouru au montage automobile après la chute des prix du pétrole. A une question du procureur de la République sur la provenance des fonds figurant sur son compte ouvert à la Banque du développement rural (BDL), Ahmed Ouyahia a répondu que ces avoirs n’avaient aucun rapport avec son activité gouvernementale. Après avoir réitéré qu’il a toujours servi son pays avec abnégation et qu’il n’a jamais abusé de ses fonctions, Ouyahia a expliqué la non déclaration de ces fonds par la dégradation de son état de santé et des circonstances difficiles qu’il a eu à traverser.

Appelé à la barre, l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal a également rejeté les charges retenues contre lui, imputant l’entière responsabilité des cahiers de charges au ministère de l’Industrie. Ni le Premier ministère ni le Conseil national de l’investissement (CNI) n’étaient concernés par leur élaboration, a-t-il soutenu. Sellal a également nié avoir eu connaissance de la non-conformité de la convention signée entre Tahkout et l’ANDI après la suppression de la condition d’association d’un partenaire étranger.

De son côté, l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, a déclaré en réponse au juge que la décision de l’Etat de recourir au montage automobile était en prélude à la mise en place d’une véritable industrie nationale et non de gonflage de pneus, comme il est prétendu. Pour lui, ces mesures avaient permis, en dépit de tout ce qui est dit sur le dossier de montage automobile, de dynamiser certaines industries en lien, notamment la fabrication des batteries et des pneus.

Interrogé par le juge et le Procureur de la République en tant qu’ancien ministre des Transports sur l’octroi à Tahkout d’un lot de terrain, en violation de la législation, dans la wilaya de Skikda, Amar Ghoul a rejeté cette accusation, affirmant que toutes les instructions et correspondances qu’il a signées étaient conformes à la législation en vigueur. Soulignant que le terrain en question n’était pas au niveau de la zone industrielle mais dans la zone de marchandises au port de Skikda, il a expliqué que la réalisation d’un projet d’investissement dans l’enceinte du port ne présentait aucun danger pour l’environnement, comme prétendu.

A la question de savoir pourquoi le contrat relatif à ce projet avait été résilié s’il n’était pas contraire à la loi, le responsable du port de Skikda, Laidi Merabet a fait savoir que le contrat avait été résilié en application de l’instruction du ministère des Transports portant abrogation de toutes les autorisations délivrées qui n’avaient pas été concrétisées pour leur octroi à d’autres projets plus rentables.

Le procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout se poursuivra ce mardi par l’audition des autres accusés sachant que le collectif de défense avait demandé le transfert des audiences de ce procès au tribunal de Dar El Beida en raison de l’exiguïté des salles du tribunal de Sidi M’hamed où il est impossible de respecter la distanciation sociale afin d’éviter la propagation du nouveau coronavirus.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.