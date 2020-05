Les premières images du crossover EQA 100% électrique de Mercedes-Benz viennent d’être dévoilées par nos confrères d’Autoexpress.

Le Concept EQ dévoilé au Mondial de l’automobile 2016 à Paris annonçait la nouvelle marque EQ dédiée aux produits et à la technologie électriques sous la forme d’un SUV-coupé au look sportif. Mercedes-Benz à montré une année plus tard à Frankfurt à quoi un modèle EQ du segment des compactes pourrait ressembler en présentant l’EQA mais qui, au fil du temps et ds avantages d’un crossover pour stocker les batteries sns ipact significatif sur l’habitabilité, s’est mué en un crossover dont la commercialisation aura lieu l’année prochaine.

Un crossover EQA qui adopte le langage stylistique de son grand-frère EQC, “la gamme EQ nécéssitant un design propre” selon la marque, à l’image des feux fins, de la calandre noir fermée. Des détails de couleur contrastés soulignent discrètement l’appartenance de l’EQC à la nouvelle famille EQ, à savoir des bandes bleues sur fond noir et un lettrage MULTIBEAM également réalisé en bleu.

La puissance totale du système du groupe motopropulseur électrique variera en fonction de la taille de la batterie installée et la plus puissante offrira une puissance de 268 chevaux et un couple maxi de 500Nm, l’EQA affichant un 0 à 100km/h en moins de 5 secondes et une autonomie de 400 kilomètres. Pour rappel, la marque allemande a précédemment déclaré que tous ses futurs modèles électriques disposeront d’une technologie de charge rapide, ce qui permettra d’ajouter 60 miles d’autonomie en seulement 10 minutes.

