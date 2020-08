Le 26 septembre 1810, la société PEUGEOT Frères Aînés est officiellement fondée par un acte d’apport en numéraire consigné dans un registre toujours visibles aux Archives de Terre-Blanche (Doubs).

Depuis plus de deux siècles, la famille PEUGEOT est passée de la révolution de la mode au XIXème siècle – avec les brins d’acier des jupes à crinoline, à celle de la mobilité, avec les cycles et les automobiles. C’est une marque façonnée par des créatifs, des ingénieurs, des designers, qui depuis plus de deux siècles bousculent les normes pour repenser les standards de la mobilité. C’est grâce à cette alliance d’hommes et de femmes que PEUGEOT n’a jamais cessé de se réinventer en tant que marque et s’est renforcée au fil des ans pour aborder sereinement le futur.

Un logo dédié aux 210ème anniversaire de la Marque au Lion a été créé à l’occasion de cette célébration. Celle-ci sera rythmée dès le 24 août et jusqu’à la fin de l’année par plusieurs campagnes et rendez-vous clés :

Une opération promotionnelle internationale avec des offres historiques dès le 24 août,

Un plan éditorial dédié aux réseaux sociaux en septembre et en octobre,

Deux évènements digitaux les 24 et 26 septembre,

L’entrée à 1€ pour tous les visiteurs du Musée de l’Aventure PEUGEOT à Sochaux du 1er septembre au 31 octobre,

Des produits Lifestyle PEUGEOT dédiés aux fans du Lion, commercialisés fin septembre.

Un logo spécifique à la célébration des 210 ans de la Marque au Lion a été imaginé par les designers du studio PEUGEOT Design Lab. Il signera tous les événements liés à cette célébration.

Le Lion, ambassadeur de la Marque, est ici de profil souligné d’une flèche. Il fait référence au plus ancien logo PEUGEOT existant (déposé en 1858) qui symbolise les trois qualités des lames de scie PEUGEOT produites à l’origine de la marque : souplesse, résistance des dents, et rapidité de coupe. La flèche assoit la notion de rapidité. La légende « 210 ans » est une référence à l’histoire de la marque, mais aussi à ses 210 années futures. Les couleurs noires et blanc du logo soulignent la sobriété et la frugalité, leitmotiv de PEUGEOT. Le cercle dans lequel est serti le Lion affirme le logo comme un emblème, un label que chacun sera fier de s’approprier.

Des Offres Promotionnelles de reprises et de financements pour les clients particuliers sur les véhicules neufs accompagne la célébration des 210 ans de PEUGEOT, du 24 août jusqu’à la fin de l’année 2020.

« 2.1.0. Let’s Go » est le slogan de cette campagne internationale. C’est un clin d’œil aux 210 ans d’histoire de PEUGEOT, marque pérenne et sereine, qui a traversé une histoire jalonnée d’événements. Le message « By your side to keep you going » est destiné aux clients que la Marque accompagne et soutient dans les moments clés de leur vie. Cette campagne sera diffusée via une communication « à 360° », sur les chaînes TV, le web, les réseaux sociaux, ainsi qu’en affichage et sur les ondes radio (selon le pays). Un film spécifique à l’histoire de la marque sera diffusé sur les réseaux sociaux le 26 septembre, jour de l’anniversaire des 210 ans de PEUGEOT.

Une campagne mondiale sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et Linkedin marquera la célébration du 210ème anniversaire de la marque PEUGEOT.

Inspirés par cet anniversaire, les contenus proposés sur ces différentes plateformes feront l’objet, du 1er septembre au 30 octobre, d’un plan éditorial dédié, adossé au hashtag #210YEARSWITHPEUGEOT.

Du 1er au 26 septembre, nous donnons rendez-vous au public pour l’élection, façon « Champions League », de la PEUGEOT la plus emblématique de ces deux derniers siècles. Il n’y aura qu’un seul vainqueur, celle qui aura reçu le plébiscite du public, la PEUGEOT ultime !

A l’issue de ce concours, les équipes du Design PEUGEOT, emmenées par leur Directeur Matthias HOSSANN, travailleront à une surprise qui sera dévoilée courant octobre et qui, à n’en pas douter, constituera une nouvelle pépite au creuset des 210 ans d’existence de la marque.



Point d’orgue des célébrations, deux évènements digitaux exclusifs sont organisés courant septembre, autour de la date anniversaire :



Le 24 septembre, un évènement digital réservé à la presse le matin et au réseau de concessionnaires l’après-midi.

Le 26 septembre, date du 210ème anniversaire, un évènement digital à destination des réseaux-sociaux, relayé sur nos plateformes Twitter, Instagram, Facebook et Linkedin.

A l’occasion de ces deux journées, plusieurs surprises attendent le public !

L’entrée du Musée de l’Aventure PEUGEOT à Sochaux est proposée au public au prix symbolique de 1€ du 1er septembre au 31 octobre 2020.

Le musée de l’Aventure PEUGEOT est l’un des sites incontournables de l’Est de la France, principal témoin de deux siècles de saga industrielle de la marque au Lion. Situé à Sochaux, il est enraciné dans le bastion historique des productions de la marque PEUGEOT de 1810 à nos jours.

Les 2, 3 et 4 octobre enfin, se tiendra autour de Sochaux, cœur battant de la marque, l’édition 2020 de l’International Aventure Peugeot Meeting (IAPM). Cet évènement exceptionnel, réservé aux membres de l’Aventure PEUGEOT, rassemblera pendant 3 jours, pour un rallye de 300 km à travers les paysages du Doubs, 130 équipages – de la PEUGEOT 201 à la PEUGEOT RCZ.

Pour plus d’information, rendez-vous sur la page de l’IAPM 2020 : https://iapm2020.fr/

Deux collections de produits lifestyle PEUGEOT, dédiées à la célébration des 210 ans de la Marque, seront commercialisées fin septembre sur la boutique en ligne https://boutique.peugeot.com.

Les fans de PEUGEOT seront fiers de porter les T-Shirts, sweat shirts ou casquettes, et d’utiliser sac à dos, pin’s ou porte-clés, qui les accompagneront au quotidien.

La collection dédiée à la célébration des 210 ans d’histoire de PEUGEOT reprend le logo noir sur fond blanc avec la légende « 210 ans »,

La collection estampillée du logo blanc sur fond noir avec la légende « depuis 1810 » est intemporelle et comporte des objets culinaires, dont un moulin à poivre.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.