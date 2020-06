De nouveaux systèmes d’infodivertissement sont introduits sur la SUPERB, porte-drapeau de Skoda ainsi que sur les SUV KAROQ et KODIAQ pour le début de l’année modèle 2021.

Skoda poursuit les mises à jours de ces modèles pour les millésimes 2021 et annonce l’arrivée du système d’infotaienment MIB3, sauf sur la radio Swing d’entrée de gamme dotée d’un écran tactile de 6,5 pouces, sur la Superb restylée, le Karoq et le Kodiaq qui s’offrent ainsi plus de fonctionnalités à l’instar de l’assistant digital “Okay Laura” (“Bon, Laura”) qui comprend “naturellement”, 15 langues déjà et, si nécessaire, le système peut même comprendre des dialectes difficiles, la radio Internet ainsi qu’une connexion sans câble pour smartphone à l’aide la technologie SmartLink. Les supports médias et les clés USB peuvent également être branchés directement au système d’infodivertissement via les deux ports USB-C à l’avant, port USB-C qu’on peut également disposer, en option, en haut rétroviseur.

Les mises à jour de cartes et de logiciels ou les fonctions à la demande telles que la navigation pour le système Bolero sont téléchargées «par voie aérienne». Avec Amundsen et Columbus, un compte ID Skoda peut désormais être créé directement à partir du véhicule et avec la disponibilité Internet appropriée, les deux systèmes capteront également les stations de radio en ligne. Il en va de même pour les modèles Scala et Kamiq équipés de la navigation Amundsen. De plus, les destinations souhaitées peuvent être transférées directement depuis l’application Skoda Connect vers le système de navigation.

La dernière génération d’infodivertissement offre également la possibilité de personnalisation en ligne, qui permet de transférer les paramètres personnalisés stockés dans le propre compte Skoda Connect de l’utilisateur vers différents Skoda faisant que les propriétaires de Skoda peuvent simplement emporter leurs paramètres préférés avec eux lors de l’achat d’une nouvelle Skoda ou y accéder dans une autre Skoda, par exemple au sein de la famille ou du parc de voitures de société, ou lors de la location d’un véhicule. Jusqu’à 14 profils de propriétaire et un profil d’invité peuvent également être configurés pour chaque voiture en utilisant le système embarqué. Toutes les données sont stockées en ligne dans le cloud Skoda et sont constamment synchronisées. Les dispositions préférées pour le tableau de bord du cockpit virtuel et les paramètres d’éclairage ainsi que les positions des sièges et des rétroviseurs sont toutes enregistrées. De plus, les paramètres peuvent être stockés pour les systèmes d’assistance et la climatisation automatique. En plus, de la Superb, du Kodiaq et du KAROQ, la Scala et le Kamiq seront également livrés avec l’option de personnalisation en ligne pour la nouvelle année modèle.

