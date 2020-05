Le constructeur automobile japonais Nissan a décidé de fermer son usine de Barcelone, ce qui représenterait environ 3.000 pertes d’emploi, dans le cadre de son nouveau plan de restructuration mondial, a annoncé jeudi le gouvernement espagnol.

Le gouvernement espagnol a pressé le groupe, partenaire d’alliance du français Renault d’envisager d’autres options pour le site barcelonais, en soulignant que des investissements constitueraient une option moins onéreuse. Dans un communiqué, les autorités espagnoles ont estimé que https://www.autoalgerie.com/wp/actualite/industrie-automobile/nissan-songe-a-fermer-son-usine-de-barclone/la fermeture de ce site coûterait un milliard d’euros à Nissan.

L’usine principale de Nissan à Barcelone compte environ 2.400 salariés et l’effectif total, en incluant plusieurs établissements associés, s’élève à environ 3.000 personnes. L’usine barcelonaise, deuxième site européen de Nissan derrière celui situé en Grande-Bretagne, produit principalement un fourgon électrique et des camionnettes.

Nissan dévoile ce jeudi un plan d’économies drastique et Renault lui emboîtera le pas vendredi, tandis que l’Alliance des deux constructeurs avec Mitsubishi a présenté mercredi sa nouvelle stratégie visant à renforcer les synergies de production et de développement de leurs véhicules afin de redresser la compétitivité de l’organisation. Dans son plan, le patron de Nissan, Makoto Uchida, a déclaré que la “marque adopte des mesures pour s’assurer un futur solide, en Europe et ailleurs dans le monde. L’Europe reste une région importante pour Nissan et, pour cela, nous mettons en place les conditions nécessaires pour améliorer notre position et notre rentabilité dans ce marché hautement compétitif”.

La proposition de la fermeture de l’usine de Barcelone ” est le résultat d’une longue analyse d’un bureau externe pour améliorer la capacité de production et la rentabilité générale. Ce n’est pas une décision que nous prenions à la légère mais pour assurer l’avenir le plus solide possible pour la marque”, a enrichit le patron de Nissan.

Campagne de sensibilisation

Citoyen avant tout, le site accompagne ses articles avec un rappel des gestes basiques à suivre pour éviter la propagation du Covid-19 (Coronavirus). Et n’oubliez pas de limiter vos déplacements au maximum et de rester chez vous.