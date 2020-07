Mitsubishi Motors Corporation, lors de sa réunion du conseil d’administration du 27 juillet 2020, a décidé de geler l’introduction de nouveaux modèles sur le marché européen et se concentrer sur la zone Asie et Afrique.

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) a annoncé aujourd’hui son plan d’affaires “Small but Beautiful” à moyen terme sur trois ans (de l’exercice 2020 à 2022) orienté vers les régions clés et le développement de nouvelle technologie.

Dans le cadre de cette initiative, MMC concentrera ses ressources de gestion sur la région de l’ASEAN, où elle est compétitive et développer des entreprises en Afrique, en Océanie et en Amérique du Sud comme deuxième pilier après l’ASEAN. En outre, MMC augmentera sa rentabilité en améliorant davantage ses technologies uniques et de pointe comme les PHEV, HEV et 4WD, également en introduisant des modèles de pointe tirant parti des technologies des partenaires de l’Alliance.

Mitsubishi a également annoncé, dans le cadre de ce plan, le gel de l’introduction de nouveaux modèles sur le marché européen, se contentant de poursuivre la vente de la gamme actuelle et tout en assurant que le service après-vente et les services continueront, pour les clients qui préfèrent utiliser les produits Mitsubishi.

