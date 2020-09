Demain, le mardi 29 septembre à 11h30, CUPRA diffusera en direct l’événement « Début de production de la CUPRA Formentor » depuis le siège social de la marque, le Garage CUPRA, à Martorell.

Wayne Griffiths, futur Président de SEAT et PDG de CUPRA, et le Dr. Werner Tietz, Vice-Président de SEAT pour la Recherche et le Développement seront accompagnés de Marc ter Stegen, ambassadeur CUPRA. Le gardien de but du FC Barcelone se verra remettre les clés de sa CUPRA Formentor, désignée voiture officielle du club en juillet dernier.

Jordi Gené, pilote CUPRA et vainqueur du Championnat du monde des voitures de tourisme, participera également à l’événement et se joindra à Wayne Griffiths et Marc ter Stegen pour la séance de questions-réponses réservée aux médias.

La marque automobile annonce qu’elle fournira de nouvelles informations relatives au lancement de son premier modèle 100% CUPRA dont les pré-réservations avaient été ouvertes au mois de juillet dernier pour les marchés concernés.

