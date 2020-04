D’un modèle unique à une gamme complète et diversifiée, d’un petit constructeur roumain à une marque connue à travers l’Europe forte de 6,5 millions de clients.

En 15 ans, de 2005 à aujourd’hui, Dacia s’est métamorphosée et a bouleversé l’automobile. De la Logan au show-car Spring 100% électrique, retour sur les voitures qui ont marqué l’histoire de Dacia.

Suite au rachat du constructeur roumain par le Groupe Renault en 1999, le cahier des charges du futur modèle Dacia est ambitieux : produire une berline tricorps robuste, fiable, moderne, commercialisée au tarif de 5 000 euros. Pour relever ce défi, qu’aucun constructeur n’avait remporté auparavant, Louis Schweitzer, P-DG du Groupe Renault à l’époque, a une conviction : il faut innover en cassant les codes. L’audace allait devenir la marque de fabrique de Dacia.

Dacia Logan : casser les codes

Logan naît d’une feuille blanche en appliquant comme contrainte fondamentale le prix de commercialisation. Du début à la fin, la méthode de conception « coût objectif » (design to cost), inédite à l’époque dans l’automobile, est appliquée.





Révélée en 2004, Logan tient toutes ses promesses : un rapport dimensions / habitabilité record, des équipements essentiels et un prix neuf imbattable.

Face à la demande, la commercialisation est étendue en 2005 à toute l’Europe. Vendue le prix d’une automobile d’occasion, Dacia Logan démocratise l’accès à la voiture neuve. Dacia devient la référence d’un nouveau mode de consommation automobile.

Dacia Sandero : la polyvalence à tout prix

En 2008, Dacia étoffe sa gamme avec Sandero. Fidèle aux fondamentaux de la marque, cette berline compacte au design moderne offre un rapport prix/habitabilité imbattable. Dans seulement 4,02 mètres de long, elle propose cinq places pour des adultes et un coffre de 320 litres, un chiffre digne du segment supérieur.





Positionnée en termes de prix dans le segment des petites voitures, Sandero offre une telle polyvalence que le succès commercial est immédiat. En 2009, la version Stepway au design baroudeur est commercialisée. La Sandero, grâce notamment à la version Stepway, est le modèle Dacia le plus vendu depuis 2004 avec 2,1 millions d’unités vendues.

Dacia Duster : le SUV accessible

En 2010, Dacia commercialise un SUV séduisant au prix d’une citadine. Doté dans sa version 4×4 de capacités de franchissement au meilleur niveau du marché et d’un design réussi, le Duster devient immédiatement un best-seller : en 3 ans les ventes atteignent 450 000 exemplaires.





Disponible en version 2 et 4 roues motrices avec des équipements modernes dignes du segment, Duster répond à la fois aux besoins de clients recherchant un vrai 4X4 polyvalent et robuste qu’à ceux souhaitant un SUV au design attractif, polyvalent et confortable.

Renouvelé en 2017, Duster fête ses dix ans de vie et est toujours un succès commercial, vendu en cumulé depuis 2010 à hauteur de 1,6 millions d’unités.

Dacia Spring : la révolution électrique abordable

Révélé en mars 2020 sous forme de show-car, Dacia Spring est la nouvelle révolution signée Dacia. Il préfigure la future citadine 100% électrique de la marque. Un véhicule 5 portes doté de 4 vraies places et d’une autonomie proche de 200 km. La Dacia Spring est la preuve que Dacia peut elle aussi promettre une mobilité durable accessible à tous et rester fidèle à ses valeurs d’audace et à sa réputation d’agitateur de l’automobile.

